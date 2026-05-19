Nei nuovi episodi de La Promessa in onda da domenica 24 a sabato 30 maggio su Rete 4, vedono l'arrivo di Don Cristobal alla tenuta per ricoprire il ruolo di maggiordomo ma i metodi dell'uomo sono considerati troppo severi verso la servitù. Angela e Curro invece riescono a ritagliarsi un momento d'intimità, mentre Catalina è preoccupata per le condizioni di salute di sua figlia.

Anticipazioni La Promessa

In occasione dei nuovi episodi de La Promessa, le anticipazioni vedono arrivare alla tenuta il nuovo maggiordomo che non è Don Ricardo: Don Cristobal mostra subito un atteggiamento ostile nei confronti della servitù e ciò provoca dei malumori interni. L'uomo non ha alcuna intenzione di riassumere Santos, anche se poi torna sui suoi passi grazie all'aiuto di Pia e Ricardo.

Anche quest'ultimo riceve un trattamento piuttosto duro dal nuovo arrivato. Petra invece potrà continuare a svolgere le sue mansioni, ma Don Cristobal chiede di essere messo al corrente di ogni sua decisione. Tale approccio porta Petra a lamentarsi con Leocadia in quanto si sente umiliata la nuovo maggiordomo, mentre Curro crede che dietro all'arrivo del figlio di Don Alonso ci sia qualcosa di sospetto.

Toño non nasconde il suo entusiasmo per l'assunzione di Enora da parte di Manuel, mentre Leocadia ha un atteggiamento ostile. Martina e Catalina invece non riescono a trovare un accordo sulle terreni di famiglia e l'arrivo del barone di Valladares non fa altro altro che complicare la situazione: l'uomo è infatti contrario all'aumento di salario per i contadini.

Catalina non solo deve pensare agli affari di famiglia, ma anche alla figlia: la bambina viene colpita da una forte febbre. Il rapporto tra Angela e sua madre è sempre più compromesso: Lorenzo accusa la donna di essere troppo permissiva nei confronti della figlia, soprattutto riguardo gli studi in Svizzera e le mancate scuse al marchese de Andujar. Ma non è tutto perché dopo essere rimasti soli in stanza, Curro e Angela si ritrovano a vivere un momento di grande passione.

Dove e quando è possibile seguire la soap Mediaset

È possibile seguire le nuove trame della tv soap iberica sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Tuttavia tutti coloro che intendono seguire La Promessa in chiaro possono farlo su Rete 4 nella fascia del preserale alle ore 19:45.