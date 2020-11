Le anticipazioni delle puntate turche della serie Tv DayDreamer - Le ali del sogno in onda nei weekend su Canale 5, svelano che il capo editore Yigit chiederà a Sanem di sposarlo. La scrittrice visibilmente stupita, non riuscirà a tralasciare ciò che prova per Can, ma a causa di un malinteso crederà che il bel Divit sia intenzionato a lasciarla di nuovo.

Can cerca di far capire a Sanem che Yigit non è sincero

Il fotografo, dopo essersi buttato tra le fiamme dell'incendio appiccato da Yigit per cercare di salvare il diario di Sanem Aydin, continuerà ad intimare Yigit a raccontare tutta la verità alla sua amata.

A questo scopo, i due contendenti si affronteranno in un duro confronto e Sanem origlierà la loro conversazione, chiedendo una spiegazione all'editore. In quel momento, Huma, la madre di Can inoltrerà un messaggio, svelando il bluff di suo figlio. Rimasto solo con Sanem, il capo editore le farà la proposta di matrimonio, mentre Can l'aspettara fuori dalla porta. Aydin in preda alla confusione, fuggirà via. Nel contempo, Yigit confesserà al fotografo di aver chiesto a Sanem di sposarlo e Can capirà che ha un complice.

Sanem vuole rifiutare la proposta di matrimonio di Yigit

La scrittrice è ancora innamorata di Can e non riesce a nasconderlo, soprattutto da quando lui ha fatto ritorno ad Istanbul.

Inoltre, la giovane comincerà ad intuire che Yigit le stia nascondendo qualcosa, così sarà intenzionata a rifiutare la sua proposta. Secondo le Anticipazioni Tv degli episodi turchi, Melhat ascolterà un discorso tra Sanem e Leyla e si convincerà che la scrittrice si riferisca alla proposta di nozze di Can.

Allora avvertirà subito i genitori della Aydin, per far sì che lei e il fotografo non tornino insieme. Nihat e Mevkibe si dimostreranno preoccupati dell'ipotesi che Divit possa di nuovo spezzare il cuore della loro figlia, inducendola ad un altro ricovero in clinica. Nel frattempo, Yigit organizzerà una bella sorpresa per la scrittrice in un posto molto romantico, con tanto di fiori a candele.

Lei ne rimarrà davvero colpita e non saprà come dirgli che non intende convolare a nozze con lui.

Aziz escogita un piano per far tornare insieme Sanem e suo figlio

A questo punto entrerà in azione il padre di Can, il quale dopo aver curato il suo male ai polmoni, si riavvicinerà alla sua famiglia, aiutando anche suo figlio e la scrittrice a ricucire il proprio rapporto. A tal fine, Aziz e Mihiriban convinceranno Aydin a fare da babysitter al figlio di un'amica di Mihiriban, dicendole di dover prender parte ad una cena di estrema importanza. Quando la scrittrice resterà sola col neonato, Can la raggiungerà, in quanto suo padre l'ha incaricato di portare un messaggio a Sanem. Il fotografo l'aiuterà ad occuparsi del piccolo e tra loro sboccerà nuovamente un'intesa.

Ma Yigit rischierà di rovinare di nuovo tutto, poiché nel momento in cui la scrittrice rifiuterà la sua proposta, lui le farà credere che il fotografo sta per lasciare di nuovo Istanbul. Allora Sanem, disperata, correrà al porto da Can e si accorgerà che niente è come sembra.