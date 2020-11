Sono in arrivo momenti difficili per Can e Sanem: i due amati protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno, secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia avranno molti scontri. I dissapori, causati dalle continue intromissioni di Huma e Yigit, porteranno la coppia a dirsi addio per un anno intero. Il maggiore dei Divit, infatti, dopo l'ennesima lite deciderà di lasciare Istanbul lasciando la sua amata in lacrime. Molte saranno le macchinazioni che verranno messe in gioco, sta di fatto che la madre di Can sembrerà avere la meglio, ma i fan possono stare tranquilli sarà una separazione lunga ma pur sempre momentanea.

Can e Sanem sempre più distanti

La vita di Can e Sanem è destinata a cambiare nel giro di poche puntate. L'inizio dell'allontanamento tra i due innamorati sarà legato all'alleanza malsana che vedrà protagonisti Yigit e Huma. Quest'ultima, spingerà l'editore a non farsi da parte, avendo compreso i sentimenti che prova per la Aydin. Il resto sarà causato dalla gelosia di Can: il fotografo non crederà che Yigit ha dei contatti in America per poter pubblicare il libro della sua amata per cui inizierà a indagare.

Una volta che le ricerche di Can verranno a galla durante la festa di nozze di Leyla e Emre, Sanem sarà furiosa e lo sarà ancora di più quando il Divit organizzerà un incontro con un altro editore per allontanare la fidanzata dal fratello di Polen.

La giovane scrittrice chiederà con forza al fidanzato di non intromettersi più nelle sue questioni lavorative e gli chiederà di fidarsi di lei. Dopo lo scontro, Sanem consegnerà il manoscritto del suo libro al fidanzato, visto che il testo tratta della loro storia d'amore. Can deciderà di portare con sé il libro al rifugio per leggerlo in pace.

Yigit mentirà dietro consiglio di Huma

In realtà, Can non avrà mai modo di sapere cosa c'è scritto perché Yigit insisterà con Sanem per andare a riprendere il testo per poterne mandare una parte all'editore che intende pubblicarlo. Giunti sul posto, Yigit lascerà Sanem in casa e si impossesserà del manoscritto, ma leggendo le belle parole che la scrittrice ha dedicato al fidanzato lo brucerà preso dall'ira e poi accuserà Can di averlo gettato sul fuoco.

A questo punto Yigit e Can arriveranno alle mani e Sanem vedrà lo scontro e una spinta che il fotografo darà al fratello di Polen. Quest'ultimo cadrà a terra privo di sensi.

In ospedale, Sanem inizialmente sembrerà non credere all'innocenza di Can ma la situazione si complicherà quando Yigit fingerà di aver perso l'uso delle gambe su consiglio di Huma. Sanem chiederà a Can di lasciare l'ospedale e quest'ultimo sarà molto deluso: la sua fidanzata preferirà non credergli e ciò lo manderà su tutte le furie. Il fotografo questo punto prenderà una decisione drastica, cioè lasciare Istanbul e di conseguenza anche Sanem che scoppierà in lacrime non appena farà al scoperta. I due fidanzati trascorreranno lontani ben un anno, ma l'amore è destinato a trionfare contro ogni pronostico.