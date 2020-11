Domenica 29 novembre su Canale 5 dalla 21:35 è stata trasmessa una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. Tra i vari argomenti trattati, Barbara D'Urso ha dato la possibilità a Guenda Goria e Telemaco Dell'Aquila di confrontarsi. Dal faccia a faccia dei due, è sembrato di capire che Guenda e Telemaco siano pronti a fare pace.

La versione di Telemaco

Telemaco Dell'Aquila è finito al centro del Gossip grazie a Guenda Goria. La giovane quando era al Grande Fratello Vip 5, dopo settimane di "reclusione forzata" aveva ammesso di avere un uomo fuori dalla Casa. Solo in un secondo momento si era venuto a sapere che questo ragazzo aveva un matrimonio alle spalle ed era più grande della Goria.

Dopo una serie di botta e risposta a distanza, Barbara D'Urso ha dato la possibilità ai due "ex" di avere un confronto faccia a faccia. Telemaco Dell'Aquila prima di entrare nel classico ascensore dove avvengono i confronti a Live-Non è la D'Urso, incalzato dalla padrona di casa ha ammesso i suoi sentimenti: "Io sono innamorato di Guenda e vorrei capire un po' di cose". L'imprenditore ha precisato che alcuni fatti avvenuti nella Casa di Cinecittà lo hanno portato ad allontanarsi dalla 31enne, ma è pronto a ricucire. Telemaco ha spiegato a Guenda di essere rimasto ferito per alcuni atteggiamenti della ragazza: ad esempio la vicinanza a Massimiliano Morra non gli era affatto piaciuta. Inoltre, Dell'Aquila ha sottolineato che il Grande Fratello Vip non è difficile solo per chi è dentro la Casa di Cinecittà ma anche per chi si trova fuori.

L'uomo ha confidato di essere rimasto contento per avere sentito Guenda parlare bene di lui. Durante il confronto Telemaco ha chiosato: "Hai fatto un po' la monella".

Infine, ha ammesso di essere rimasto colpito dalla lettera che Cristina ha scritto a Francesco Oppini. Secondo Telemaco, la fidanzata di Oppini con quelle parole è riuscita a far trovare la retta via al 38enne visto che si era un po' perso.

A tal proposito Dell'Aquila ha sostenuto che anche lui avrebbe potuto fare un gesto simile per far capire a Guenda che la stava seguendo: "Avrei potuto agire come lei per riportarti sulla retta via".

Le parole di Guenda

Di fronte a Telemaco Dell'Aquila, Guenda Goria non è riuscita a trattenere l'emozione.

La giovane ha subito sfoderato la sua arma migliore: il sorriso. La figlia di Maria Teresa Ruta ha esordito: "Ho rivisto i video dello nostra storia e ho sofferto riguardandoli". L'ex gieffina ha riferito al suo ex compagno di avere parlato molto di lui all'interno del reality show e di avere sentito molto la sua mancanza. Ed è proprio in merito a quest'ultimo punto che Guenda ha ammesso che si aspettava un gesto da parte di Telemaco, pe farle sentire la sua presenza.

Al termine del faccia a faccia, Telemarco Dell'Aquila e Guenda Goria sono sembrati piuttosto propensi ad una riappacificazione.