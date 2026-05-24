Anche se è a New York da quasi un mese, Helena Prestes sembra non essersi ancora abituata ai ritmi di una città così grande quanto caotica. In un video che ha postato su TikTok di recente, infatti, la modella ha elencato tutto quello che le manca dell'Italia, dall'abbraccio del fidanzato Javier Martinez alla vita che si è costruita da sola dopo anni di sacrifici.

Lo sfogo di Helena su TikTok

Manca pochissimo al ritorno di Helena in Italia e sono tantissime le persone che stanno facendo il conto alla rovescia, a partire dalla stessa 35enne.

In un video che ha caricato sul suo account TikTok in questi giorni, infatti, Prestes ha parlato a cuore aperto delle difficoltà che sta affrontando da quando si trova in America, la maggior parte delle quali legate ad abitudini completamente diverse dalle sue.

"Qui è tutto molto difficile, dall'attesa per i casting alla vita in questa città. Mi manca casa, il mio cane e l'abbraccio di Javier. Tutto questo non mi fa accettare l'attesa", ha confidato la donna ai suoi moltissimi sostenitori.

L'affetto del fandom

Anche se si trova dall'altra parte del mondo, nell'ultimo mese Helena ha potuto contare sull'affetto e sul supporto dei suoi tantissimi fan, oltre ovviamente a quello delle persone care.

"Sei unica, non mollare", "Un esempio per tutti", "Sei meravigliosa, ti ammiro tanto", "Forza, manca poco", "Siamo tutti con te", "Tra poco potrai riabbracciare orso", "Questo mese è stato bello e impegnativo, ma credo sia arrivato il momento di tornare a casa", si legge su X.

L'exploit a The 50 Italia

Dallo scorso 22 maggio su Prime Video sono disponibili le prime quattro puntate di The 50 Italia, un nuovo reality-show che sembra aver già conquistato il pubblico.

Helena è uno dei cinquanta partecipanti, ma dopo poche sfide è già riuscita a diventare leader del gruppo e punto di riferimento per la maggior parte degli altri concorrenti.

Il quarto episodio si è concluso con la furia di Eva Grimaldi e Antonella Elia nei confronti di Prestes per la decisione di mandare a rischio eliminazione l'attrice; come andrà a finire? Per scoprirlo bisognerà attendere venerdì prossimo, quando saranno caricate le nuove puntate sulla piattaforma.