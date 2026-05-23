Domenica 24 maggio 2026 è in programma l'ultima giornata di campionato di Serie A. La corsa alla Champions League è ancora aperta visto che Juve, Como, Milan e Roma si contengono il pass per accedere al torneo nella prossima stagione. In caso di parità con le quattro squadre a 71 punti, bisognerà guardare la classifica avulsa tra le pretendenti e ciò porterebbe la squadra di Spalletti fuori dai giochi.

La classifica attuale

Attualmente la classifica di Serie A, vede quattro squadre in lotta per la Champions League a differenza del Napoli che è l'unico club classificato matematicamente con 73 punti:

Milan 70 punti

Roma 70 punti

Juventus 68 punti

Como 68 punti

Champions League: tutte le ipotesi

Le squadre che si contendono il pass per la Champions League giocano tutte domenica 24 maggio alle ore 20:45: il Como si scontra fuori casa con la Cremonese in piena lotta salvezza, la Roma va a trovare il Verona già retrocesso, il Milan ospita il Cagliari mentre la Juve gioca il derby in casa del Torino.

Milan e Roma hanno 70 punti, mentre Juve e Como hanno 68 punti. Nel caso i quattro club dovessero arrivare tutti a 71 punti, entrerà in gioco la classifica avulsa. I criteri da applicare per chi va in Champions League sono diversi: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol segnati ed infine il sorteggio.

Nel caso Milan, Roma pareggiassero mentre Juve e Como vincessero la classifica avulsa sarebbe così composta: rossoneri a +3 per differenza reti, Como 10 punti con un +2, bianconeri 6 punti e giallorossi 5. Dunque Como e Milan staccherebbero il pass per la prossima Champions League. Si tratta di un caso estremo, ma che con gli incontri in programma non è del tutto escluso.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, i tifosi bianconeri hanno espresso un commento sulla stagione del club.

Un tifoso con nostalgia ha pubblicato un vecchio video riguardante la Juve: "Sono passati 30 anni dall'ultimo titolo in Champions League. Molti non erano neanche nati, tra cui l'ADM". Un altro utente ha commentato: "Ormai della Juventus non è rimasto più niente". Un altro utente ha affermato: "Io credo ancora nel miracolo". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Purtroppo la Juve si è complicata la vita buttando via le partite". Infine c'è chi ha dato la colpa ad un mercato non all'altezza: "Portieri sbagliati, soldi spesi per giocatori che non c'entrano nulla con noi".