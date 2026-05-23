Non accennano a placarsi gli attacchi nei confronti della coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. In questi giorni, ad esempio, i due sono stati presi di mira dalle cattiverie di chi non crede nel loro amore, ma hanno scelto di rispondere in modo insolito. Gli Helevier, infatti, si sono limitati a mettere "mi piace" ai commenti di chi li supporta e hanno volutamente ignorato gli haters sui loro profili social.

La reazione di Helena agli attacchi

Negli ultimi giorni gli haters di Helena e Javier sono tornati alla carica: i due sono stati presi di mira dalle critiche di chi continua a dubitare del loro amore dopo più di un anno, una cattiveria alla quale la coppia sembra essersi quasi abituata.

Se Martinez si è esposto per chiedere ai fan di non rispondere a persone che a suo dire farebbero discorsi stupidi, Prestes ha scelto di proteggere la sua relazione con alcune semplici ma efficaci mosse sui social.

"L'amore vince su tutto", "Hele hai accanto un uomo con la U maiuscola", "Dovrebbero esserci più uomini come lui", "Il vostro è un rapporto sano, proprio come voi", questi sono i commenti ai quali la 35enne ha messo like nelle ultime ore.

La stoccata di Javier

Helena e Javier hanno scelto di non dare importanza agli haters, ma il pallavolista ci ha tenuto a spendere due parole su quello che è accaduto ultimamente sui social.

"L'ho già detto l'altra sera in diretta e lo ripeto oggi, non si fanno discorsi con gli stupidi.

Queste persone vogliono stare solo al centro dell'attenzione, non dategli rilevanza", ha detto Martinez per proteggere sia sé stesso che la fidanzata dalle cattiverie gratuite che ricevono quasi ogni giorni.

E come mette muti tutti lui👏🏻

Gli stupidi rimangono stupidi..non diamogli importanza💪🏼🏹

Grande uomo sempre!!#helevier lang:it#prestinez pic.twitter.com/0QhDgQGU8n — Minuetts_ (@minuetts) May 22, 2026

Il supporto del fandom

Il modo discreto ma efficace con il quale Helena e Javier stanno proteggendo la loro relazione sembra aver già conquistato i fan.

"Vi zittiscono anche senza parlare", "Siamo di fronte a due grandi persone", "Hanno avuto fin troppa pazienza, è ora di smetterla", "Arco e frecce, li amo", "C'è solo da imparare da queste due persone", "E ora dovete stare tutti muti", "Ci vorrebbero più Helena e Javier nel mondo", "Il loro amore è talmente evidente che chi lo critica è solo perché non lo vuole vedere", si legge su X.