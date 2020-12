Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate già andate e in onda negli Usa e che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche mese, svelano che molto presto Thomas deciderà di sposare Zoe. Il figlio di Ridge però non sarà affatto innamorato della giovane, ma architetterà il tutto solo per far tornare Hope da lui. La stessa Logan smaschererà il suo ex proprio nel giorno delle nozze e, a questo punto Zoe, sentendosi raggirata dall'uomo che pensava essere innamorato di lei, lo schiaffeggerà sull'altare.

Tutti i presenti capiranno che Thomas non avrà risolto affatto i propri problemi mentali.

Hope dirà che gli toglierà Douglas, mentre Ridge si renderà conto di aver sbagliato a mettere a repentaglio il proprio matrimonio con Brooke per difendere il figlio.

Spoiler Usa: Thomas pronto a sposare Zoe

Tra qualche tempo anche i telespettatori italiani di Beautiful vedranno Thomas e Zoe vicini alle nozze. Il matrimonio sarà ricco di colpi di scena, visto che - come i fan già sapranno - Forrester Jr non sarà affatto innamorato di Zoe, bensì avrà architettato tutto nella speranza che Hope torni da lui, visto che la sua ossessione per la figlia di Brooke non si sarà mai sopita.

La ragazza però avrà capito le intenzioni dell'ex marito e vorrà smascherarlo una volta per tutte di fronte a tutti.

Beautiful, anticipazioni: Hope interrompe le nozze di Thomas e Zoe

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, nel bel mezzo della cerimonia officiata da Carter, Hope sarà pronta a mettere in atto il suo piano. La giovane Logan interromperà la cerimonia e, vestita con l'abito bianco disegnato da Thomas, si avvierà verso l'altare. Tutti i presenti rimarranno sconvolti, mentre Thomas sarà raggiante e crederà di aver ottenuto ciò che si era prefissato.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Thomas andrà incontro a Hope, mentre Zoe gli intimerà di non lasciarla all'altare. Forrester Jr, incurante della richiesta della sua promessa sposa, correrà ad abbracciare Hope e dirà all'esterrefatta Zoe che è Hope la donna che vuole sposare. Anche Brooke rimarrà a bocca aperta, essendo all'oscuro del piano della figlia, che poco dopo verrà svelato.

La farsa infatti, non andrà avanti per un minuto in più, visto che Thomas sarà caduto in trappola, confessando la sua morbosa ossessione per la giovane Logan.

Thomas smascherato da Hope, Zoe lo schiaffeggia

Nel prosieguo delle trame di Beautiful, Hope allontanerà da sé Thomas e lo metterà di fronte alla realtà. Lui non l'avrà mai e non avrà nemmeno il piccolo Douglas. Dopo essere stato smascherato, Thomas farà per tornare sull'altare da Zoe, ma la ragazza gli rifilerà uno schiaffone. Il giovane cercherà di giustificarsi, ma sarà Steffy a zittire il fratello. Anche Vinny a questo punto, confermerà che Thomas ha sempre usato il piccolo Douglas per i suoi scopi.

Thomas sarà furioso, ma sarà Ridge questa volta ad intervenire: l'uomo sarà deluso e amareggiato e solo ora si sarà reso conto che il figlio è veramente pazzo.