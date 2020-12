Secondo le anticipazioni di Beautiful, nella puntata che andrà in onda lunedì 14 dicembre Ridge e Brooke saranno convinti di volersi separare. Il piano di Thomas, infatti, andrà a buon fine e Steffy resterà sconvolta dopo aver saputo la notizia. Intanto, Katie sarà in pericolo di vita a causa dei suoi reni malati e ci sarà bisogno di un intervento.

Trama 14 dicembre: Thomas riesce nell'intento di separare Brooke e Ridge

Nelle scorse puntate, Thomas ha messo in piedi un piano per fare in modo che Brooke venisse a sapere del tradimento di Ridge con Shauna. L'intento del giovane era appunto quello di far lasciare la coppia così da non vedere mai più Logan.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 14 dicembre, Brooke e Ridge saranno sempre più convinti di volersi separare. Logan, infatti, non sarà predisposta a perdonare il tradimento di suo marito. La donna si sentirà molto stanca e non vorrà più lottare per questa relazione. Steffy verrà a conoscenza della decisione presa dai due sposi e ne resterà molto sconvolta. A quel punto, Ridge deciderà di raccontarle come sono andate le cose: in preda ad una sbronza, lui ha tradito Brooke con Shauna.

Katie, intanto, sarà in fin di vita. La donna dovrà infatti combattere con i suoi reni ormai malati e sarà disperata soprattutto quando penserà a suo figlio. Allo stesso tempo, però, Katie sarà felice di mettere fine alle sue sofferenze. Flo, intanto, verrà a conoscenza della situazione della donna e si consulterà con il dottore.

La donna chiederà di fare un test di compatibilità per comprendere se potrà, in qualche modo, aiutare Katie.

Nelle prossime puntate: Flo dona un rene a Katie

Stando alle anticipazioni, Katie avrà urgente bisogno di un trapianto di rene. La donna sarà molto devastata dalla situazione e si confiderà con Bill e Brooke ed entrambi proveranno ad incoraggiarla a lottare.

Intanto, sembrerà molto difficile trovare un donatore di rene compatibile e le speranze di tutti iniziano a vacillare. Sembrerà chiaro, ormai, che Katie non avrà alcuna speranza di salvarsi. Nessuno saprà, però, che Flo starà agendo alle loro spalle per provare a risolvere la situazione. Il donatore di rene, infatti, verrà trovato e chiederà di mantenere l'anonimato.

In realtà, sarà proprio Flo a sottoporsi all'intervento per salvare la vita a Katie. Tutti saranno felici per la notizia del trapianto della donna e penseranno che il donatore sia una persona molto generosa. Katie sarà entusiasta di poter continuare a vivere soprattutto per suo figlio Will. L'intervento andrà per il verso giusto, ma i familiari della donna dovranno tenere comunque la situazione sotto controllo.