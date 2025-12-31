Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo lunedì 5 gennaio 2026, giorno in cui tornerà in onda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, la fortunata soap opera che vede protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Nella fascia del daytime pomeridiano ci sarà spazio anche per le nuove puntate di Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano, pronto a tornare in onda dopo la pausa natalizia di questi giorni.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai dal 6 gennaio

Il palinsesto della rete ammiraglia Rai subirà delle modifiche a partire dal prossimo lunedì 5 gennaio, giorno in cui nella fascia pomeridiana ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle signore 10.

L'appuntamento con la soap che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina tornerà a essere trasmesso nella fascia pomeridiana che va dalle 16:10 alle 17 circa, subito dopo il talk show La volta buona e l'edizione pomeridiana del Tg1 prevista alle 16:00.

Un nuovo ciclo di episodi che si preannuncia denso di colpi di scena: al centro delle trame ci sarà ancora la vendetta della contessa Adelaide nei confronti del suo ex Marcello Barbieri, intenzionata a fargliela pagare dopo che ha mandato all'aria il loro matrimonio e quel sogno d'amore che avevano costruito assieme.

Riparte Vita in diretta dopo la sosta natalizia

Il cambio programmazione Rai a partire dal 5 gennaio riguarderà anche la seconda parte del daytime pomeridiano, dove ci sarà spazio per il ritorno di Vita in diretta.

Il talk show condotto da Alberto Matano riprenderà la sua regolare messa in onda intorno alle 17:00 dopo la sosta natalizia di questi giorni.

Al posto di Vita in diretta stanno andando in onda dei film natalizi che stanno ottenendo una media di circa 1,1 milioni di spettatori al giorno, fermandosi sotto la soglia dell'11% di share.

Crescono gli ascolti di Dentro la notizia senza Vita in diretta su Rai 1

Ad approfittarne dello stop di Vita in diretta è l'appuntamento con Dentro la notizia, il talk show di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, trasmesso nel pomeriggio.

In questi giorni, infatti, il programma incentrato su attualità e casi di cronaca nera del momento ha registrato una sostanziale impennata dal punto di vista Auditel, conquistando una media di quasi 2 milioni di spettatori fissi al giorno e uno share del 19%.

Il talk show ha raggiunto picchi di oltre 2,2 milioni durante la messa in onda pomeridiana arrivando a toccare anche il 21%, garantendo un ottimo traino alla soap opera La forza di una donna, seguita da 2 milioni di spettatori nel secondo episodio trasmesso alle 18:15 su Canale 5.