Elisabetta Gregoraci si è lasciata intervistare a Verissimo da Silvia Toffanin. La showgirl ha raccontato come sia stato tornare alla normalità dopo aver trascorso quasi tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip. La protagonista non ha potuto fare a meno di ammettere che il suo ex marito l'abbia sgridata per alcune cose accadute durante la sua esperienza nel reality show.

L'ex gieffina, inoltre, ha raccontato di essere estremamente felice di aver potuto riabbracciare suo figlio Nathan. Nel corso dell'intervista, poi, non sono mancati alcuni riferimenti all'amicizia speciale che si è creata con Pierpaolo nella casa.

Elisabetta confessa che Nathan era geloso di lei e Pierpaolo

Nella puntata di sabato 12 dicembre di Verissimo andrà in onda l'intervista che Silvia Toffanin ha fatto ad Elisabetta Gregoraci. Considerando che il programma viene registrato con un po' di anticipo, in queste ore sono già trapelate le anticipazioni di quanto detto dalla showgirl. Quest'ultima ha esordito parlando di suo figlio Nathan Falco. La donna ha detto: "Non vedevo l'ora di riabbracciarlo" In seguito ha aggiunto: "Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto". La protagonista, infatti, ha ammesso che dall'esterno determinate cose possano essere percepite in modo un po' diverso da come siano in realtà.

Le parole che le ha detto Flavio Briatore quando l'ha vista

In seguito, la showgirl ha svelato cosa le ha detto Flavio Briatore quando è rientrata a casa. Tra i due pare ci sia stato prima uno scambio di messaggi e poi un incontro ravvicinato. In tale occasione, Gregoraci ha detto: "A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato". La protagonista dell'intervista però, ha specificato che l'uomo si è anche complimentato con lei per il coraggio dimostrato durante tutta questa esperienza.

Tornando all'amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, invece, la donna ha detto che in casa stava molto bene con lui. Ad ogni modo, il contesto non le ha permesso di andare oltre. Ad oggi non è stata in grado di dire se al di fuori della casa possa nascere qualcosa di concreto con lui oppure no.

La grande delusione della Gregoraci

Ad ogni modo, durante l'intervista, Elisabetta Gregoraci ha confessato anche quale sia stata la cosa che l'ha fatta soffrire di più una volta uscita dalla casa.

La showgirl ha detto di essere rimasta molto male del comportamento assunto da alcune persone che reputava amiche. Nello specifico, ha scoperto che alcuni conoscenti hanno parlato male di lei mentre era in casa e non poteva difendersi. Tuttavia, adesso è tutto nelle mani degli avvocati che faranno certamente il loro lavoro.