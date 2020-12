Da giorni ormai si rincorrono le voci di una crisi tra l'influencer Rosa Perrotta e il suo fidanzato Pietro Tartaglione. I due come si evince dalle storie che quotidianamente postano sui loro profili social, stanno trascorrendo le festività natalizie lontani. Se Pietro è ritornato a vivere dai suoi genitori in quel di Napoli, anche Rosa ha fatto ritorno dalla sua famiglia a Salerno. Sia Tartaglione che la Perrotta hanno preferito rimanere in silenzio e non parlare del difficile momento che stanno attraversando. Rosa nei giorni scorsi sui social è apparsa visibilmente dimagrita e ha detto che non è un buon periodo per lei.

La trentunenne aveva anche detto che le serviva un lungo sonno rigenerante. Ora, a distanza di un po' di giorni ha deciso di rompere il silenzio e parlare della situazione sentimentale con Pietro.

Rosa Perrotta ammette che con Pietro le cose non vanno bene

Poche ore fa, Rosa Perrotta ha postato una serie di stories sul suo profilo Instagram dove ha parlato della sua storia d'amore con Pietro Tartaglione e del periodo difficile che in queste settimane stanno attraversando. Rosa ha chiesto di rispettare questo momento perché in realtà neanche loro sanno cosa dire. Entrambi hanno bisogno di capire, ha detto l'ex protagonista di Uomini e donne. La ragazza ha dichiarato che lei e il suo compagno Pietro Tartaglione stanno attraversando un momento molto delicato e particolare, e se finora ha scelto di non parlare è perché c'è una famiglia e soprattutto un bambino da tutelare e proteggere a tutti i costi.

Rosa ha detto che prima di poter dare delle risposte agli altri se le devono in primis a loro stessi. La donna ha aggiunto che lei e Pietro si devono soprattutto della comprensione e del tempo. Rosa ha dichiarato che "hanno solo da capire e non vogliono affatto nascondersi dietro un dito".

Rosa Perrotta l'immenso amore per la famiglia e suo figlio

Nei messaggi postati nelle stories, Rosa Perrotta ha detto che la cosa più preziosa che ha è la sua famiglia e fino alla fine cercherà di salvaguardarla.

La famiglia è uno dei valori cardini della sua vita, è una priorità per lei. L'ex tronista ha poi voluto ringraziare tutti i followers, specialmente le donne per i tanti messaggi di affetto e di vicinanza che in questi giorni le stanno inviando. Rosa poi ci ha tenuto anche a scusarsi con tutti i giornalisti e con coloro che si occupano di Gossip, per aver scelto almeno per il momento, di non rilasciare alcuna intervista o dichiarazione sulla situazione sentimentale con il suo compagno Pietro.

Alla fine, la trentunenne ha concluso il messaggio dicendo di augurarsi che tutto vada per il verso giusto e si sistemi.