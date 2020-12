Le anticipazioni di Beautiful vedono Katie sottoporsi al trapianto di rene, l'unica possibilità che ha per salvarsi. La dottoressa Davis non ha dato speranze a Bill: se non si troverà in tempo un donatore compatibile, per lei si apriranno le porte della dialisi. Una soluzione di ripiego, visto che questa terapia non basterebbe per garantirle la sopravvivenza.

Nelle prossime puntate, Flo accetterà di dare il suo rene alla zia. Brooke, quando scoprirà la verità, non avrà la reazione che si aspetta Shauna. Logan infatti dirà a madre e figlia di stare ben lontane dalla sua vita e quella di Ridge.

A stupire sarà Ridge che, ancora una volta, si schiererà dalla parte di Flo.

Ovviamente questo farà infuriare Brooke, che vedrà il marito pericolosamente vicino alle odiate Fulton.

Beautiful anticipazioni nuove puntate: Brooke non può salvare sua sorella

Tra non molto, Katie si troverà ad affrontare una battaglia difficile. Dopo aver appurato che Brooke non può donarle il rene, si preparerà a salutare per sempre la sua famiglia. Ma ecco che la dottoressa Davis le porterà la notizia più attesa: una misteriosa donatrice la potrebbe salvare.

La diretta interessata è Flo. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Katie verrà preparata per andare in sala operatoria, così come Florence. Il trapianto di rene andrà meglio del previsto e ben presto entrambe torneranno a casa. Katie sarà pronta a riammettere Flo nella loro famiglia, mentre Brooke non ne avrà nessuna intenzione.

Ridge e Brooke verso l'addio nei prossimi episodi di Beautiful su Canale 5

Brooke proverà con tutte le sue forze a perdonare Ridge, ma una sua decisione le farà perdere ogni voglia. Forrester infatti perdonerà Flo che, con il suo gesto generoso, ha salvato la vita a Katie. Shauna ne sarà felicissima, visto che in questo modo potrà passare ancora più tempo con lui.

Ad aumentare l'odio tra Logan e Forrester, anche le rispettive idee sulla gestione di Douglas. Brooke vorrebbe che il piccolo stesse con Hope e Liam, mentre Ridge crede che il suo posto sia accanto a Thomas. Nelle loro diatribe entrerà presto Hope, che metterà in scena un piano diabolico per ottenere la custodia del bimbo.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope otterrà con l'inganno la firma atta ad adottare Douglas.

Questo però le costerà molto caro, dal momento che Thomas si vendicherà barbaramente dopo aver scoperto di essere stato tradito dalla donna che ama alla follia.

In tutto questo clima di confusione e intrighi, Brooke e Ridge non ce la faranno a trovare un punto d'incontro. Stremati dai continui litigi, finiranno così per firmare le carte per il divorzio.