Sembra proprio che nella scuola di Amici sia sbocciato l'amore. Cupido ha scagliato la sua freccia verso la ballerina Giulia Stabile e il cantautore Sangiovanni. Tra i due è scattato un lungo bacio, dopo giorni in cui l'attrazione tra di loro era palese. Giulia e Sangiovanni infatti si scambiavano spesso effusioni, baci e abbracci. Nei giorno scorsi, il cantautore non era riuscito a nascondere il forte interesse per la ballerina. Quello di Giulia Stabile, è stato il primo bacio della sua vita.

Sangiovanni dice che la priorità deve essere la musica

Come mostrato durante il daytime, Giulia e Sangiovanni si sono ritrovati abbracciati in camera da letto.

Il cantautore con un filo di voce ha parlato a Giulia nell'orecchio dicendole di non poterla mandare via, perché non riesce a stare distante di lei. Dopo queste parole, i due si sono scambiati un lungo e appassionato bacio. Giulia emozionatissima e al settimo cielo per aver dato il primo bacio della sua vita, in sala prova non ha potuto fare a meno di gridarlo ai quattro venti. Subito ha voluto rivelarlo ai compagni, dicendo anche di aver baciato una persona per la prima volta a 18 anni e che pensava che questo momento sarebbe arrivato a 40. Sangiovanni non ha avuto la stessa reazione e, dopo poche ore, parlando di ciò che era successo ci ha tenuto a fare delle precisazioni. Il cantante di Amici, pare infatti che sia già fidanzato fuori dalla scuola o almeno prima lo era.

Il cantante di Amici dopo aver baciato Giulia ci ripensa e appare frenato

L'entusiasmo della ballerina Giulia Stabile per aver dato il primo bacio della sua vita, è stato subito spento dalle affermazioni fatte il giorno dopo da Sangiovanni. L'allievo di Amici pare abbia subito voluto fare un passo indietro. Ci ha poi tenuto anche a precisare che l'obiettivo principale di entrambi, deve rimanere al di là di tutto, il percorso nella scuola e soprattutto la musica.

Il ragazzo ha detto che il doversi comportare come una coppia, è un qualcosa che non gli piace perché tra l'altro gli mette molta ansia. Il cantante allievo di Rudy Zerbi ha detto che i loro obiettivi, in questo momento, devono essere il canto e la danza. Ha poi aggiunto tra le altre cose, che la sua paura è che questa cosa diventi una forte fonte di distrazione.

Ma non ha escluso la possibilità che tra lui e Giulia possa nascere davvero l'amore. Ha detto che potrebbe anche innamorarsi di lei alla follia. Cosa ne penserà Giulia Stabile delle sue parole. Ha dimenticato il ballerino Sebastian di cui era invaghita e si è innamorata del suo compagno di scuola Sangiovanni? Non resta che aspettare cosa accadrà tra i due, per scoprire se nella scuola di Amici è nato l'amore.