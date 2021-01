Lunedì 4 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Come anticipato da alcuni spoiler pubblicati sul web, Maurizio Guerci ha deciso d'interrompere la conoscenza con Gemma Galgani. Roberta Di Padua, invece, sta proseguendo la frequentazione con Riccardo Guarnieri. Per quanto riguarda il trono classico, Davide Donadei non ha ancora fatto la sua scelta, mentre Sophie Codegoni ha baciato Giorgio.

Novità sul Trono Over

Il 4 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra i protagonisti del trono over ci sono stati Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La dama piemontese ha affermato che il cavaliere non ha voluto trascorrere la notte di Capodanno con lei.

Inoltre, Gemma è venuta a conoscenza che Maurizio le aveva attaccato il telefono in faccia lo scorso 26 dicembre perché aveva ricevuto la visita di una donna misteriosa.

Sebbene Guerci abbia spiegato che si trattava di un'amica di famiglia, la 70enne non ha creduto alle parole del cavaliere. Dopo una serie di accuse reciproche, Maurizio Guerci ha deciso d'interrompere la conoscenza con Gemma Galgani. Ovviamente, la scelta del cavaliere è stata oggetto di numerose critiche da parte dei presenti in studio.

Tra i protagonisti della nuova registrazione c'è stato anche Giancarlo. Il cavaliere ha iniziato una conoscenza con Alessandra, ma ha proseguito a uscire anche con Aurora. In merito a quest'ultima, nonostante il cavaliere abbia sempre parlato di un rapporto amichevole, Alessandra ha fatto dei passi indietro quando ha scoperto che Giancarlo voleva trascorrere Capodanno con lei.

Per quanto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, i due hanno riferito di voler continuare la frequentazione. A differenza di quanto accaduto due anni fa, tra loro non c'è solo attrazione fisica. Proprio per questo motivo Roberta ha paura che tra i due il sentimento si possa trasformare solo in amicizia.

Anticipazioni trono classico

In merito alle anticipazioni sul trono classico è emerso che Davide Donadei non ha ancora fatto la sua scelta.

Il tronista, dopo avere avuto un chiarimento con Chiara, ha scelto di portarla in esterna. L'atteggiamento di Davide ha deluso Beatrice, che l'ha portata anche a piangere in studio. Intanto Donadei ha spiegato che fino a 10 giorni fa aveva le idee chiare su una sua eventuale scelta, ma ora è nuovamente tutto in gioco.

Sophie Codegoni, invece, ha ricevuto una sorpresa da Matteo: il corteggiatore è andato a casa sua con un regalo.

Successivamente il ragazzo in studio ha spiegato nella giornata in cui si è svolta l'esterna, ricorreva il compleanno di una persona a lui cara che non c'è più, quindi era convinto di non riuscire a rendere molto a livello morale, ma l'accoglienza calorosa della tronista lo ha aiutato a stare bene. Mentre in occasione dell'esterna con Giorgio, la tronista ha scelto di spegnere le telecamere per baciare il suo corteggiatore. Ovviamente il gesto di Sophie ha infastidito Matteo Ranieri.