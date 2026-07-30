Prosegue il lavoro di rinforzo da parte della Juventus in questa sessione di calciomercato estiva. In merito alla scelta del portiere, Zion Suzuki piace molto alla dirigenza bianconera mentre Guglielmo Vicario continua a restare in attesa. Kerim Alajbegovic invece sembra essere in dirittura d'arrivo: in Germania danno per fatto il trasferimento.

Juve alla ricerca di un portiere

La Juve è pronta a ripartire per il dopo Di Gregorio tra i pali. Motivo per cui è intenzionata ad ingaggiare Zion Suzuki del Parma, che durante il mondiale con il Giappone ha mostrato di avere delle ottime qualità.

Dal canto suo anche il giapponese sarebbe pronto a sbarcare a Torino sponda bianconera poiché si tratterebbe di un'ottima vetrina per lui. Sullo sfondo continua a restare Guglielmo Vicario che vuole lasciare il Tottenham per fare ritorno in Italia.

Kerim Alajbegovic è pronto a firmare un contratto con la Juve da 3 milioni di euro all'anno fino al 2031: l'attaccante 18enne era stato accostato a diversi club di Serie A ma anche in Premier League come il Chelsea, ma alla fine ha deciso di indossare per i prossimi anni la casacca bianconera.

Le ultime novità di mercato in Serie A

Per quanto riguarda gli altri club di Serie A, la Roma è intenzionata a rinforzare la rosa su diversi reparti in modo da onorare tutte le competizioni per la quale giocherà nella stagione 2026/2027.

Dopo l'arrivo di Santiago Castro, è stato ingaggiato Kōnstantinos Koulierakis del Wolfsburg. In queste ore, i giallorossi hanno inviato un'offerta da 25 milioni di euro al Feyenoord per il terzino destro olandese Givairo Read: in caso di accordo la trattativa verrà chiusa nel breve tempo possibile, altrimenti in lizza ci sono Iván Fresneda e Juanlu Sanchez del Siviglia. Ma non è tutto perché a Trigoria hanno preso informazioni su Gabriel Martinelli dell'Arsenal e Endrick: quest'ultimo potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid.

Il Milan ha preso informazioni su Matias Soulé, mentre il Manchester United ha pensato all'ingaggio di Rafa Leao visto che non rientra più nel progetto rossonero: la Premier League è sempre stata una destinazione gradita da parte del'attaccante portoghese, quindi non si esclude una possibile trattativa.

L'Inter se vuole Cuti Romero deve superare la concorrenza dell'Atletico Madrid: il Cholo Simeone intende puntare forte sul difensore della nazionale Argentina.

La Lazio invece vorrebbe piazzare Petar Ratkov ma non è affatto facile, mentre ha mostrato interesse per il prestito di Ivanovic del Benfica: sull'attaccante classe 2003 ci sono diversi club tra cui Inghilterra e Turchia, ma la sua priorità è giocare con continuità.