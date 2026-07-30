Dal 3 al 7 agosto tornano in onda i nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Yildiz è pronto a trovare un nuovo amore e quindi chiede aiuto per cercare un marito. Intanto l'azienda il cui capo era Halit vive un momento di forte crisi finanziaria dopo la prematura scomparsa del suo proprietario.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Forbidden Fruit 4, ruotano intorno alla morte di Halit Argun. Stando a quanto si apprende infatti, Yildiz dopo essersi trovata una nuova casa non intende affatto trovarsi un lavoro.

Dunque prende in considerazione l'idea di trovare un nuovo marito economicamente stabile che sia in grado di mantenere lei e il suo bambino. Dopo aver ascoltato i consigli di Asuman, Yildiz chiede a Caner, Emir e Rukiye di presentargli alcuni uomini e tra questi c'è Cagatay. Dal primo incontro con quest'ultimo, Yildiz resta affascinata e chiede insistentemente a Caner ed Emir di poter rivedere l'uomo dei suoi sogni ma l'incontro per una serie di vicissitudini non si concretizza.

Nel frattempo Asuman incontro la madre di Cagatay ovvero Feride e tra i due non sembra affatto correre buon sangue. Yildiz invece per ringraziare Asuman di essersi impegnato a farle rincontrare un nuovo uomo dopo Halit, decide di preparare una torta.

Alla Argun Holdin arriva un nuovo presidente

Nel frattempo la Argun Holding versa in una crisi finanziaria profonda dovuta alla scomparsa prematura del suo proprietario Halit. Per questo motivo Mert propone una fusione con la Kuyu Holding il cui presidente è Hasan Ali. Nonostante la collaborazione appena nata Zehra, Ender, Sahika e Mert non sembrano avere molta fiducia nel nuovo capo.

Intanto a 3 mesi dalla morte di Halit, la polizia continua ad indagare su quello che sembra essere stato un incidente fortuito. Al momento non sembra essere emerso alcun sospetto sull'indagine, quindi Yildiz, Sahika e Ender appaiono piuttosto tranquille pur sapendo che durante un litigio entrambe si sono prodigate per spingere l'uomo d'affari dalle scale e nessuna delle tre ha fatto qualcosa per evitare la caduta.