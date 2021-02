Prosegue l'appuntamento con le novità de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate settimanali, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021, raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per i personaggi della soap opera. Marta Guarnieri, per esempio, riceverà una strana telefonata. Beatrice, invece, sarà intenzionata a cambiare casa e lasciare il lavoro nel grande magazzino milanese, mentre Vittorio Conti dovrà dare delle spiegazioni a sua moglie.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 febbraio

Nel dettaglio, Salvatore dovrà andare avanti con la sua vita dopo che Gabriella ha scelto di sposare Cosimo.

Nel frattempo Don Saverio chiederà a Silvia di organizzare una festa per la fine del Carnevale Ambrosiano: la donna accetterà la proposta e penserà di organizzare uno spettacolo. Pietro invece, oltre a veder andare male il suo appuntamento con Stefania, non sarà d'accordo con sua madre Beatrice nel momento in cui avrà intenzione di lasciare il lavoro per allontanarsi da Vittorio. Le trame de Il Paradiso delle Signore fino al 19 febbraio rivelano che Marta, dopo essere ritornata a Milano, conoscerà la famiglia di suo marito e sembrerà trovarsi bene con Pietro. Successivamente la giovane Guarnieri rivedrà Umberto e Adelaide, i quali al momento decideranno di non dirgli che Federico è suo fratello. Quest'ultimo invece continuerà a vedersi con Ludovica, che avrà sempre più attenzioni per lui.

Intanto Armando farà da regista e sceneggiatore nella recita di Carnevale mentre Agnese e Maria si occuperanno dei costumi che indosseranno Rocco, Stefania e Pietro, ovvero i principali interpreti.

Marta chiede spiegazioni a Vittorio su Beatrice

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 19 febbraio 2021, inoltre, rivelano che Beatrice sarà sempre più sicura di voler trovare una nuova casa, anche se questo non servirà a cancellare la sofferenza per quello che è accaduto con Vittorio.

Inoltre, la donna farà sapere a suo cognato che continua a sentirsi a disagio per via della convivenza con Marta. Quest'ultima chiederà spiegazioni a suo marito sul rapporto con sua cognata, dopo aver scoperto qualcosa del loro passato tramite Pietro. Nel frattempo Giuseppe Amato sarà impegnato a svolgere il suo lavoro di portiere durante la notte, che lo costringerà a stare lontano da Agnese.

A questo punto Il signor Amato avrà intenzione di licenziarsi, ma la novità creerà di nuovo tensione con Salvatore.

Marta riceve una strana telefonata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Armando dovrà decidere chi scegliere tra Irene e Maria per la recita di Carnevale. Mantovano, oltre a ricattare ancora Marcello, inizierà a fare pressione anche su Ludovica nel momento in cui scoprirà che Adelaide ha chiesto alla ragazza di organizzare un evento al Circolo. La giovane Brancia in seguito penserà di essersi liberata per sempre del malavitoso, ma si sbaglierà. Intanto l'intervento di Beatrice sarà di fondamentale importanza quando Dora entrerà in ansia per via di un ordine sbagliato. Per questo motivo, la giovane Guarnieri deciderà di fare un’inaspettata proposta alla cognata, che accetterà di non lasciare il suo lavoro al grande magazzino milanese.

A questo punto Pietro e sua mamma lasceranno casa libera a Vittorio e Marta, la quale nel frattempo riceverà una strana telefonata. Per finire, Silvia si preparerà per il suo viaggio a Parigi dopo aver concluso il suo impegno per la festa di Carnevale.