Con la puntata che andrà in onda lunedì 1 marzo inizierà una nuova settimana di emozioni per i fan de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni informano che i colloqui di Vittorio per la nuova capocommessa giungeranno al termine e la prescelta sarà Gloria Moreau. La ragazza non sarà l’unica new entry all’interno del Paradiso, perché a ottenere un contratto da lavoratore dipendente sarà anche Giuseppe Amato, il quale inizierà a lavorare come magazziniere affiancato da Armando. Gabriella, invece, sarà al lavoro per realizzare il suo abito spirato alla moda londinese, ma Vittorio sarà ancora indeciso se inserirlo nella nuova collezione oppure evitare lo scandalo.

Gloria viene scelta da Vittorio e prende il posto di Clelia

Nel corso del novantaseiesimo episodio, che verrà trasmesso lunedì 1 marzo, il Paradiso darà il benvenuto a una nuova capocommessa. Senza nulla togliere all’impegno dimostrato da Dora e in seguito da Irene, l’atelier avrà bisogno di una figura che sappia gestire al meglio il lavoro delle Veneri. A passare il colloquio con Vittorio, occupando il posto vacante della signorina Clelia Calligaris, sarà la mora e affascinante Gloria Moreau, che si farà fin da subito voler bene dalle sue colleghe, instaurando un bel rapporto. Nel frattempo Gabriella farà di tutto per difendere, con grande determinazione, il suo abito ispirato alla moda londinese. Essendo qualcosa di mai visto prima, ragion per cui potrebbe destare scandalo, Vittorio non saprà se inserirlo all’interno della nuova collezione.

Giuseppe ottiene un posto di lavoro al grande magazzino

Le trame della puntata di lunedì 1 marzo rivelano che Giuseppe sarà molto felice di vedere il nipote Rocco e Maria sempre più uniti. In cuor suo vorrebbe che i due ragazzi convolino a nozze e mettano su famiglia, esattamente come ha fatto lui in passato con Agnese. Grazie all'aiuto del nipote Giuseppe otterrà un contratto di lavoro al Paradiso nel ruolo di magazziniere, sotto il controllo di Armando.

I primi contrasti tra i due non tarderanno ad arrivare. Certamente per Agnese sarà un duro colpo: la sarta non sarà felice di sapere che il marito dovrà lavorare a stretto contatto con l’uomo che ama e soprattutto all’interno del magazzino, luogo in cui si scambia qualche tenerezza con Ferraris. Nel frattempo per Gloria giungerà a termine il suo primo giorno da capocommessa.

La ragazza si allontanerà dall’atelier in taxi con un'aria alquanto misteriosa.