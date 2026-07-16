La settimana di Far Away (Uzak Şehir) si concluderà con un episodio ricco di tensione e svolte importanti. Nella puntata in onda venerdì 17 luglio alle 14:45 su Canale 5, i protagonisti dovranno fare i conti con le conseguenze degli eventi che hanno sconvolto gli equilibri della famiglia Albora. Dopo giornate segnate da rivelazioni, tradimenti e tentativi di fuga, sarà soprattutto Kaya ad attirare l'attenzione di tutti con un comportamento sempre più difficile da gestire. Parallelamente, Zerrin deciderà di confidarsi con Nare, raccontandole finalmente la vera ragione che ha spinto Sahin a rischiare tutto.

Cihan e Alya trovano una situazione fuori controllo

Dopo essere rientrati alla villa, Cihan e Alya si renderanno subito conto che qualcosa non va. Ad attenderli ci sarà Kadir, visibilmente preoccupato, che li informerà dell'improvvisa scomparsa di Kaya. Il giovane, profondamente scosso dagli ultimi avvenimenti, avrà lasciato la casa la sera precedente senza dare spiegazioni e, soprattutto, senza alcuna intenzione di fare ritorno.

La notizia getterà tutti nell'ansia. L'atteggiamento di Kaya farà temere che possa compiere qualche gesto impulsivo, alimentando la preoccupazione dei suoi familiari, già messi a dura prova dalle continue tensioni che hanno travolto la famiglia. Cihan capirà immediatamente che il ragazzo sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita e farà il possibile per riportare la situazione sotto controllo prima che sia troppo tardi.

La confessione di Zerrin cambia tutto

Nel frattempo, anche Zerrin sentirà il bisogno di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni. Parlando con Nare, la giovane deciderà di raccontare tutta la verità sul comportamento di Sahin, chiarendo che il ragazzo non ha aiutato Ecmel a tentare la fuga per interesse personale. Dietro quella scelta, infatti, si nascondeva un gesto dettato dall'amore e dal desiderio di proteggerla.

Secondo il racconto di Zerrin, Sahin aveva accettato di collaborare al piano soltanto perché sperava di impedirle di essere costretta a sposare Sedat. Un sacrificio enorme, compiuto nella speranza di offrirle una possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro.

Le parole della ragazza permetteranno a Nare di comprendere meglio le vere motivazioni che hanno spinto Sahin a rischiare così tanto, mostrando un lato della vicenda che fino a quel momento era rimasto nell'ombra.

Una puntata ricca di emozioni

L'episodio del 17 luglio metterà quindi al centro i sentimenti dei protagonisti, tra paure, sensi di colpa e decisioni che potrebbero cambiare il corso degli eventi. Da una parte ci sarà la preoccupazione per Kaya, sempre più fragile e difficile da raggiungere; dall'altra emergerà il coraggio di Zerrin, pronta a raccontare la verità sul sacrificio compiuto da Sahin. Due vicende destinate a intrecciarsi con il futuro della famiglia Albora e ad aprire nuovi scenari in vista delle puntate successive, nelle quali non mancheranno altri colpi di scena e nuove sfide per tutti i protagonisti della serie.