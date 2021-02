La soap opera DayDreamer - Le ali del sogno andrà in onda su Canale 5 anche nella settimana da lunedì 1 fino a venerdì 5 marzo 2021.

Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Sanem Aydin trasformerà il capanno in un rifugio per Can Divit, anche se purtroppo tale dimora prenderà fuoco. I

Gli spoiler riguardanti le nuove puntate di DayDreamer, in onda da lunedì 1 al venerdì 5 marzo 2021 in prima visione assoluta, rivelano che Aziz andrà a cena da Nihat e Mevkibe insieme al suo vecchio amore Mihriban.

Nel frattempo Yigit chiederà a Sanem di presenziare con lui a un evento che si svolgerà a New York per pubblicizzare il suo libro.

Tuttavia la fanciulla rifiuterà la proposta dell’editore, poiché si sentirà ancora affranta fisicamente e mentalmente a causa dalla rottura con Can. Quest'ultimo, dopo aver sentito di nascosto la conversazione tra la sua ex fidanzata e il fratello di Polen, avrà intenzione di lasciare di nuovo Istanbul, ma sceglierà di restare in città, dopo aver letto alcune pagine del romanzo di Sanem. Deren invece verrà soccorsa da Bulut quando si farà male a causa del fango che si trova nella via per raggiungere la tenuta della scrittrice.

Intanto Aziz confiderà a Mirihban di avere dei dubbi su Yigit dopo aver saputo che Sanem vincerà un premio come migliore scrittrice dell'anno. Can chiederà all'ex fidanzata se può ospitarlo nel capanno per via di un guasto alla barca, causato da lui stesso per rimanere accanto a suo padre e alla fanciulla.

Sanem, a questo punto, trasformerà l'alloggio in una sorta di rifugio per il suo amato.

Ceycey, Muzaffer, Deren e Deniz invece cercheranno di riaprire la Fikri Harika, mentre Bulut consegnerà le creme di Sanem. Aziz in seguito comunicherà all'azienda che dovranno curare una pubblicità importante, ma i soldi ricavati andranno in beneficenza. Infine Sanem darà ancora segni di squilibrio mentale, tanto che Ceycey gli proporrà di distrarsi danzando.

Il nuovo rifugio di Can prende fuoco: le trame di DayDreamer fino al 5 marzo

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in programmazione fino a venerdì 5 marzo rivelano che Nihat e Mevkibe, sospettando che la loro figlia Leyla venga tradita, seguiranno Emre proprio quando si incontrerà Emel. I consorti Aydin dopo aver visto loro genero consegnare un gioiello alla donna lo accuseranno di essere come suo padre dinanzi di Huma.

Quest'ultima, malgrado si tratti di un equivoco, vorrà vederci chiaro sulla vicenda e si recherà dal suo ex marito, il quale verrà sorpreso insieme Mihriban durante una cena romantica.

Intanto Can oltre trascorrere molto tempo insieme a Sanem, dovrà fare delle foto per la pubblicazione che vedrà come protagonista proprio la giovane: tuttavia la secondogenita degli Aydin non riuscirà a sopportare l'idea di essere fotografata dal suo ex.

Inoltre Can, sicuro che sia stato Yigit a bruciare il libro della scrittrice un anno prima, metterà in atto un piano per smascherarlo. Nel dettaglio, Can farà credere all'editore di essere in possesso di una registrazione del suo vecchio capanno, per indurlo a confessare la verità sulla sua colpevolezza. Successivamente il nuovo rifugio di Can verrà incendiato e Sanem sarà piuttosto disperata: fortunatamente il fotografo uscirà indenne dalle fiamme stringendo tra le sue mani il foulard che appartiene alla sua ex fidanzata.

A questo punto Mihriban inizierà a sospettare che ci sia la mano di Huma dietro questa vicenda, in quanto hanno un conto in sospeso da molti anni.

Sanem non riuscirà a nascondere i sentimenti che continua a provare per Can, il quale intanto sognerà una famiglia insieme alla sua ex.

Can va nella stessa direzione di Sanem

Emre e Leyla fingeranno di avere lavoro stabile e prestigioso con Mevkibe e Nihat, mentre Yigit e Huma continueranno a portare avanti il proprio complotto. Nella tenuta di Sanem arriverà la madre di Caner, un bimbo scomparso dopo aver lasciato un biglietto in cui diceva di voler girare il mondo. A questo punto Muzaffer e Ceycey si uniranno alle squadre che inizieranno le ricerche del ragazzino.

Can quando Sanem non vorrà collaborare con lui, fingerà di aver preso per errore la sua stessa direzione: anche se la scrittrice, dopo aver ritrovato Cener, continuerà a tenere le distanze dal suo ex.

Nel frattempo Emre accetterà di lavorare nel negozio dei suoceri, ma Leyla si mostrerà perplessa, in quanto penserà che non sia il mestiere adatto per un uomo acculturato come suo marito. In seguito Nihat si pentirà di aver proposto a suo genero di lavorare insieme, in particolare quando il giovane sarà intenzionato ad apportare dei cambiamenti nella struttura commerciale.