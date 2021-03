Giovedì 18 marzo è stata registrata la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. L'appuntamento è previsto per sabato 20 marzo dopo il consueto tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia. Non potevano mancare le anticipazioni inedite fornite come sempre dal web. Sono stati così svelati, in anteprima, i nomi dei tre giudici di quest'edizione, i nomi dei primi allievi eliminati dal talent e anche gli ospiti che sono arrivati in studio a stemperare l'atmosfera tesa della competizione. Tante le novità e molte anche le polemiche che hanno coinvolto professori, cantanti e ballerini della famosa scuola come quella tra Cuccarini e Celentano.

La cantante Gaia è la prima eliminata del serale di Amici

Dalle anticipazioni trapelate in queste ore si apprende che la prima allieva a dover abbandonare la scuola di Amici è stata la cantante Gaia. La prima manche ha visto sfidarsi la squadra Zerbi - Celentano contro quella capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini. Le prove affrontate sono state tre: Enula contro Martina, Serena contro Rosa e Sangiovanni contro Tancredi. La prima manche viene vinta dal team Zerbi - Celentano. I due insegnanti decidono di mandare al ballottaggio Rosa, Gaia e Tancredi. Viene eliminata come già anticipato Gaia. Non sono mancati momenti di relax, come quando la cantante Arisa ha allietato i presenti interpretando il brano sanremese: "Potevi fare di più".

Seconda manche, ospiti e giudici

I tre giudici del serale sono l'ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, il cantante e frontman dei the Kolors Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Ospiti della prima puntata, l'attrice Sabrina Ferilli e il duo comico composto da Pio e Amedeo. Per quanto riguarda la seconda manche, si sono sfidati nuovamente le due squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ed Arisa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A trionfare è di nuovo il team Zerbi - Celentano. Al ballottaggio vanno Ibla, Raffaele e Martina. Eliminato provvisorio Raffaele. Arriva l'ultima manche che vede sfidarsi questa volta la squadra capitanata da Rudi Zerbi e Alessandra Celentano contro quella guidata dalla speaker di RDS Anna Pettinelli e dalla coreografa Veronica Peparini. Vince il team formato da Aka7even, Samuele e Giulia che decide di mandare al ballottaggio Deddy, Esa e Sangiovanni.

Esa va al ballottaggio finale con Raffaele. Novità di quest'anno: gli allievi scopriranno chi è stato eliminato dal serale in casetta. Dalle anticipazioni, si scopre che come sempre non sono mancate le polemiche che hanno coinvolto in particolare le due insegnanti di danza Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Nello specifico, Alessandra ha accusato Lorella Cuccarini di essere stata scorretta nel decidere di mandare in sfida Rosa e Serena.