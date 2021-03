Continua con il quarto episodio bonus la decima stagione di "The Walking Dead", la serie basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman.

Nella puntata 10x20 i protagonisti verranno definitivamente a contatto proprio con una comunità che ha costituito una parte fondamentale nell'opera dello stesso Kirkman. In "Splinter", che andrà in onda lunedì 22 marzo alle ore 21 su Fox (canale 112 di Sky), faranno la loro comparsa i soldati del "Commonwealth", già apparsi di sfuggita nella puntata 10x16.

The Walking Dead: cosa è successo nella puntata precedente

L'episodio 10x19 di The Walking Dead ha seguito da vicino Aaron e Padre Gabriel, impegnati nella ricerca di risorse per la comunità di Alexandria.

I due avevano l'incarico di controllare diverse strutture segnate su una mappa data loro da Maggie, per cercare provviste da mettere a disposizione della comunità. Nel corso di una infruttuosa ed estenuante ricerca si imbattono in un capannone che sembra abbandonato. Quando i due si separano per ispezionare la struttura, Aaron viene assalito da un cinghiale. Questi non esita ad uccidere l'animale, che diventerà la loro cena. Entrambi decidono di passare la notte nel capannone, mangiando e ubriacandosi, e nel corso della serata arriveranno a confidarsi sul passato e su quanto accaduto loro durante l'apocalisse zombie.

Al mattino, Gabriel si trova da solo nella struttura e corre alla ricerca dell'amico. Qui però si imbatte in un uomo armato di fucile, che dichiara di vivere nella struttura e che dice di averli spiati per tutta la notte.

E' stato lui a tramortire Aaron, che ben presto verrà liberato solo per essere costretto a giocare alla roulette russa con Gabriel. L'uomo racconta di essersi messo in viaggio con il fratello e la sua famiglia subito dopo l'apocalisse, e di averli salvati più volte. Tutto andava bene, fin quando il fratello non ha tentato di ucciderlo per avere più provviste per sé e la sua famiglia.

Mays, questo il nome dell'uomo, mette alla prova Aaron e Gabriel, costringendoli a puntarsi la pistola alla testa. Dopo essere sopravvissuti al primo "turno" della roulette, l'uomo capisce che la pistola è carica ed intima ad Aaron di scegliere se puntarla contro sè stesso o contro Gabriel. Aaron è sul punto di spararsi, ma Mays lo ferma. Qui i due approfittano di un momento di vulnerabilità dell'uomo, che sembra vedere un barlume di speranza nell'umanità, da lui ormai definita corrotta e malvagia, dopo la scelta di Aaron di risparmiare l'amico e sacrificarsi.

Gabriel inizialmente sembra convincere l'uomo ad unirsi a loro nella comunità di Alexandria, ma al primo momento opportuno lo uccide con grande sorpresa dello stesso Aaron. Più tardi, continuando nell'ispezione del luogo, i due trovano anche il fratello di Mays, tenuto imprigionato davanti ai corpi dei suoi figli e della moglie. L'uomo, dopo essere stato liberato da Gabriel si scopre essere armato di pistola, che usa per togliersi la vita.

Promo e trama dell'episodio 10x20

L'episodio 10x20 di "The Walking Dead" si ricollega con la puntata 10x16, che inizialmente era prevista come finale della decima stagione. Negli ultimi istanti di "A certain doom" (Una Morte Certa), avevamo infatti scoperto che il misterioso appuntamento di Eugene con Stephanie, contattata via radio, non era altri che un tranello.

Eugene, Yumiko, Ezekiel e la loro nuova amica "Principessa", vengono infatti raggiunti da un gruppo di soldati dotati di armature sofisticate e all'avanguardia tecnologica. Nel corso del nuovo episodio i membri della comunità di Alexandria verranno interrogati sulla loro provenienza e poi imprigionati. Ezekiel e Principessa cercheranno di fuggire, ma la fuga appare molto difficile da attuare con tutti i soldati di guardia.

A coloro che hanno avuto modo di leggere la serie a fumetti da cui è tratta "The Walking Dead" appare chiaro che i soldati che hanno catturato Eugene e gli altri sono i soldati del "Commonwealth". Questa è una comunità con oltre 50.000 persone formata da diversi avamposti collegati tra loro, dove vige un sistema classista in cui ogni persona ha una classe sociale decisa dal lavoro che svolgeva prima della catastrofe.

A governare la comunità è Pamela Milton, i cui metodi nel fumetto ben presto verranno messi a dura prova dalla popolazione stessa e si scontreranno con la visione del mondo di Rick Grimes.

Nella serie, per ovvi motivi, le cose non potranno andare come nel fumetto, visto il ruolo di alcuni personaggi chiave nel fumetto che invece non appaiono più nello show. In "Splinter" vedremo il primo contatto tra Alexandria e il Commonwealth, il cui rapporto tra i vari membri sarà probabilmente la trama principale della undicesima stagione, l'ultima prima della già annunciata chiusura definitiva di "The Walking Dead".