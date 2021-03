Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 29 marzo su Canale 5, Can avrà modo di "giocare" con Sanem, infatti per metterla alla prova le ruberà un oggetto a cui la ragazza tiene molto. Cosa sarà? Intanto Emre continuerà a dire di essere soddisfatto del suo lavoro da addetto alle vendite in un salone d'auto, ma Can non sarà tanto convinto della cosa.

Can vuole mettere alla prova Sanem

Nella tenuta di Sanem si terrà una mega festa, organizzata da Deren, per la neo società di cosmesi che vede come soci la ragazza e Can. Dopo tutto il trambusto e il grande divertimento, fatto di cibo e tanta musica di ballare, Sanem farà un sonnellino nell'amaca che si trova nel suo giardino.

Can la raggiungerà e notando che la ragazza dorme senza una coperta, si appresterà a coprirla. Nel momento in cui si avvicinerà a lei, però, noterà qualcosa che gli farà palpitare il cuore.

Sanem infatti, in una collana, custodisce l'anello che lui gli ha dato quando l'ha chiesta in moglie davanti alla famiglia e agli amici. Sarà un gesto che porterà Can a "giocare" un po' con Sanem. Infatti, quando la ragazza si sveglierà le chiederà se in quest'ultimo periodo in cui sono stati separati lei ha conservato qualcosa di lui. La giovane Aydin, ovviamente, negherà, ma il fotografo vorrà metterla alla prova.

Can ruba la collana di Sanem, Emre non è soddisfatto del suo lavoro

Dopo aver fatto una chiacchierata con Sanem, Can si allontanerà e tornerà a casa sua.

Successivamente da lontano vedrà che si sarà nuovamente addormentata nell'amaca. Ritornerà nel giardino della ragazza e si appresterà a sfilarle dal collo il gioiello con l'anello, anche se non sarà un cosa abbastanza semplice. Come reagirà Sanem quando si renderà conto di aver perso la collana?

Intanto Leyla sarà sempre più presa dal suo nuovo lavoro, al punto che si ritroverà a lavorare anche a casa fino a tarda notte.

Mentre Emre fingerà di adorare il suo nuovo lavoro, non solo con Leyla, ma anche con Can. Quest'ultimo, però, non sarà tanto convinto che il fratello sia totalmente soddisfatto della sua nuova posizione, al punto che si renderà disponibile per contattare alcune sue conoscenze, che lo potrebbero aiutare a trovare un lavoro migliore, ma Emre non accetterà: vorrà farcela da solo e senza l'aiuto di nessuno.

I due parleranno anche della questione Yigit, infatti il ragazzo è stato allontanato da Sanem, dopo la sua abbastanza bizzarra proposta di matrimonio. Can si convincerà del fatto che ben presto la giovane Aydin si renderà completamente conto di che stoffa è fatto l'editore, intanto continuerà ad attendere qualsiasi aggiornamento utile che potrà dargli il suo detective.