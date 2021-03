Continua l'appuntamento con la soap turca DayDreamer. Nelle prossime puntate, l'intreccio amoroso tra Can e Sanem si complicherà notevolmente. Dopo l'incidente stradale in cui verranno coinvolti i due protagonisti, Can farà una proposta spiazzante alla scrittrice. Tutto avrà inizio quando entrerà in scena Aisha, la nipote del nuovo proprietario del brevetto dei cosmetici. Sanem noterà subito del tenero tra la donna e Can e inizierà a ingelosirsi. Per evitare che Aisha possa attrarre l'attenzione del fidanzato, la giovane Aydin regalerà a Can il suo romanzo. Quando il pubblicitario leggerà il libro in cui sarà narrata la storia d'amore tra lui e Sanem, chiederà alla sua fidanzata di potersi conoscere di nuovo.

Sanem sarà felice delle parole del ragazzo ma si scanserà quando Can proverà a baciarla

Can finisce in coma a causa di un incidente stradale

Le trame delle puntata turche di DayDreamer, rivelano nel dettaglio che proprio nei giorni in cui Can e Sanem decideranno di riappacificare e di fare un viaggio lungo due anni, alla scoperta delle isole Galapagos, verranno coinvolti in un grave incidente stradale. Il giovane Divit rimarrà in coma per più di 30 giorni ma quando si risveglierà non avrà memoria dei suoi ultimi due anni di vita. Can non ricorderà dunque di essere innamorato di Sanem, penserà addirittura di essere fidanzato con Polen. Come se non bastasse, non ricorderà nemmeno di aver fatto pace con la madre. La povera Sanem, scioccata da tutto ciò, cercherà di non abbattersi e farà di tutto per rendere viva la memoria della sua presenza nella mente del suo amato.

La giovane scrittrice metterà in vendita il brevetto per la produzione dei suoi cosmetici, e successivamente acquisterà la tenuta della vecchia azienda Fikri Harika, con lo scopo di lanciarla. Su consenso di Aziz (il padre di Can), farà di tutto affinché Can possa tornare a gestire la sua azienda, sperando che possa ricordare l'amore che li ha uniti per ben due anni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Purtroppo i sacrifici e le speranze di Sanem finiranno per svanire.

Can e Sanem trascorrono del tempo al mare

Nel corso delle nuove puntate di DayDreamer, arriverà in città Aisha, la nipote del nuovo acquirente del brevetto di cosmetici, venduto da Sanem. La ragazza proporrà alla Fikri Harika di gestire la pubblicità dei nuovi prodotti. La nuova proprietaria sarà molto simile a Can, entrambi condivideranno la passione per lo sport e per la natura.

Sanem noterà del feeling tra il suo "smemorato" fidanzato e Aisha e inizierà a ingelosirsi, temendo che tra i due possa nascere del tenero. La giovane Aydin non si arrenderà nemmeno questa volta e attraverso un'azione astuta, farà breccia nel cuore di Can. Sanem infatti donerà al suo fidanzato una copia del suo manoscritto, dove racconta la loro storia d'amore. Quando Can leggerà il libro avrà dei ricordi e farà alla ragazza una proposta inaspettata: mentre i due ragazzi trascorreranno del tempo al mare, Can confesserà a Sanem di aver letto tutto il romanzo. Dopo aver capito che Samen è stata una persona importante nella sua vita, Can le chiederà di potersi frequentare di nuovo. Nonostante la scrittrice sarà felice della proposta del suo fidanzato, non riuscirà a lasciarsi andare del tutto: quando Can si avvicinerà per darle un bacio, lei inventerà delle scuse e si scanserà.