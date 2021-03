Continua l'appuntamento con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 4 marzo 2021 rivelano che Vittorio sarà alle prese con una nuova sfida da affrontare: trovare un'idea all'altezza del Paradiso, gestendo al meglio la campagna pubblicitaria dell’abito “british” di Rossi. Il dottor Conti sarà pronto a ricevere ogni possibile critica, cogliendo quest'ultima come una possibilità di crescita professionale. Intanto in atelier Gloria Moreau noterà l'arrivo della zia Ernesta e per non farsi riconoscere, farà di tutto per nascondersi dalla donna.

Il giovane Barbieri, intanto, non avrà pace con le minacce di Sergio Castrese. Malgrado il ragazzo non vorrà raccontare la brutta storia a nessuno, non ci riuscirà. Armando spronerà Marcello a parlare e verrà a conoscenza dei comportamenti del delinquente. Nel frattempo Ludovica, messa a sua volta alle strette dal Mantovano, deciderà di andare a casa di Barbieri e Ferraris e rifugiarsi da loro.

Gloria vede la zia Ernesta e si nasconde

Nel corso del novantanovesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 4 marzo 2021, il dottor Conti cercherà di studiare un piano strategico per gestire la campagna pubblicitaria di promozione della nuova collezione. In particolare modo, visto che l'abito "british" di Gabriella potrebbe creare scandalo, Vittorio non avrà intenzione di abbattersi e farà di tutto per cogliere ogni problema come una possibilità per migliorarsi e soddisfare al massimo le clienti del Paradiso.

Nel frattempo al grande magazzino farà ingresso la zia Ernesta. La signora chiederà del nipote Federico, per potergli consegnare l'abito, lavato e stirato, che il giovane scrittore dovrà indossare per la cena dai Bergamini. Ad assistere all'arrivo della zia del giovane Cattaneo sarà Gloria. La capo-commessa a quel punto si nasconderà per non farsi riconoscere dalla signora.

Marcello racconta ad Armando i suoi problemi con Sergio Castrese

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Marcello sarà sommerso da mille preoccupazioni a causa dei ricatti del Mantovano. Il giovane Barbieri preferirà tenersi tutto per se e non coinvolgere nessuno in questa brutta storia. Il signor Ferraris però, vedendolo pensieroso ed impaurito, metterà alle strette il giovane.

Marcello cederà e racconterà ad Armando tutti i problemi avuti con il delinquente. Sergio Castrese intanto continuerà a perseguitare Ludovica per ricattarla ed estorcergli del denaro. Brancia sarà disperata e si recherà a casa di Marcello e Armando in cerca di un rifugio per sfuggire al Mantovano.