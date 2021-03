Nel corso dei recenti episodi de Il Paradiso delle Signore, molti telespettatori si sono posti delle domande sulla mancanza dal set della giovane Laura Parisi. La commessa del più grande magazzino di Milano, interpretata da Arianna Montefiori, è entrata nella famiglia del Paradiso in questa stagione.

La ragazza lavorava infatti all'interno dell'atelier diretto da Vittorio Conti ma successivamente, grazie alla sua passione per i dolci, è diventata socia di Marcello e Salvatore in Caffetteria. In seguito alle numerose domande da parte dei fan, Arianna Montefiori ha rotto il silenzio sui social. La ragazza ha finalmente svelato il motivo per cui ha lasciato Il Paradiso delle signore.

Tutto è partito nel momento in cui è risultata positiva alla Covid-19. Quando è guarita, non si è sentita di riprendere con le riprese televisive, decidendo così di abbandonare la serie. Ad oggi Arianna è molto felice che i fan si siano affezionati al personaggio di Laura e ha dichiarato, attraverso alcune storie Instagram, di essere orgogliosa di aver fatto parte del cast. L'attrice non esclude inoltre la possibilità di un ritorno all'interno della famiglia del Paradiso.

L'assenza di Laura Parisi è legata alla Covid

Durante gli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore non è passata inosservata l'assenza dal set di Laura Parisi. Il personaggio, interpretato da Arianna Montefiori, ha iniziato la sua carriera lavorativa come commessa del più importante atelier milanese diretto da Vittorio Conti e successivamente ha iniziato a dare una mano in pasticceria nel locale di Marcello Barbieri e Salvatore Amato.

La signorina Parisi era invaghita del giovane Amato e ha cercato di dimostrare più volte i sentimenti che provava per Salvatore.

Quest'ultimo però ha da sempre avuto occhi per la sua ex fidanzata Gabriella, a sua volta coinquilina e migliore amica di Laura. Molto spesso Salvatore si è trovato a confidarsi con la socia ma in tutto ciò è stato da sempre ignaro dei sentimenti che la signorina Parisi provava nei suoi confronti.

Il personaggio di Laura però non è più presente all'interno della soap. Da molte settimane ormai, i telespettatori sono curiosi di sapere il motivo per cui Laura non è più presente all'interno del cast. Pochi minuti fa Arianna Montefiori, attraverso delle stories su Instagram, ha svelato ulteriori dettagli.

La decisione dell'attrice

Arianna ha spiegato di aver contratto la Covid nel mese di novembre, la sua positività al virus è durata circa cinquanta giorni.

Nel momento in cui il suo tampone è risultato negativo, è stata proprio l'attrice a decidere di non riprendere il set de Il Paradiso delle signore. La ragazza ha raccontato di aver notato che il suo corpo non era ancora in grado di affrontare i ritmi del set. La giovane attrice ha preferito infatti dare al suo fisico tutto il tempo necessario per riprendersi dalla spossatezza causata dal virus. Ad Arianna è dispiaciuto molto lasciare il cast, ha infatti affermato di essersi trovata bene con tutti. Comunque sia è contenta del percorso fatto all'interno della soap e fiera che il suo personaggio sia stato apprezzato dai telespettatori.