La seconda stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco ci sarà. Luisa Ranieri tornerà presto a vestire i panni della vicequestore di Bari. I nuovi episodi, tratti dai libri di Gabriella Genisi, sono rientrati nei finanziamenti della Apulia Film Commission. Restano ancora quattro libri da cui poter trarre sceneggiature. Il successo della prima serie, unito al materiale a disposizione, ha fatto sì che arrivasse la conferma ufficiale della seconda serie.

Le indagini di Lolita Lobosco: confermata la seconda stagione

La fiction, diretta da Luca Miniero, ha entusiasmato il pubblico italiano. Un grande successo di ascolti dovuto anche alla bravura dell'attrice protagonista Luisa Ranieri. Dopo la fine della prima serie, i fan hanno iniziato a chiedersi se ci sarebbe stata una seconda stagione. Inizialmente la conferma non è arrivata, ma le carte in regola c'erano tutte. La possibilità di una nuova serie era apparsa subito reale, grazie al fatto che l'autrice Gabriella Genisi ha scritto in tutto otto libri dedicati al personaggio della vicequestore Lobosco. Difatti restano ancora quattro romanzi da poter sceneggiare.

Lolita nella seconda stagione potrebbe indagare sulla morte del padre

La prima serie de "Le indagini di Lolita Lobosco" ha raccontato la vita di una donna grintosa, ma anche fragile.

Lolita ha un passato doloroso, che molto spesso non vuole affrontare. Non ha mai accettato che il padre svolgesse un'attività illegale, pertanto ha fatto di tutto per essere diversa da lui. Nicola Lobosco è morto anni prima in un incidente, anche se la moglie ha sempre creduto che ci fosse altro dietro la sua scomparsa. Nell'ultimo episodio, andato in onda domenica 14 marzo, è emerso che in realtà la morte di Nicola non è stata accidentale.

Nella scena finale Lolita ha promesso alla madre e alla sorella che troverà il responsabile della morte del padre. Non ci sono anticipazioni sulla trama della seconda serie, ma è molto probabile che il nuovo capitolo parta proprio dalla ricerca della verità da parte della vicequestore Lobosco.

La seconda stagione e la vita sentimentale

Nella prima serie Lolita Lobosco alla fine ha ceduto alla passione con Danilo, un giornalista quasi trentenne.

Inizialmente la donna era molto reticente con il ragazzo per via della differenza d'età. La loro storia ha appassionato molto il pubblico a casa. I fan della fiction si chiedono se la loro relazione avrà un seguito. Anche in questo caso, però, le anticipazioni non svelano ancora nulla riguardo la trama del secondo capitolo.