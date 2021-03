Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 marzo su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Ursula tornerà ad Acacias 38 e minaccerà Genoveva Salmeron dicendogli di aver trovato Cristobal. La dark lady però non si lascerà intimidire dalla domestica e aizzerà ancor di più i vicini del paesino spagnolo contro la domestica. Allo stesso tempo però la vedova di Samuel Alday proverà a convincere Felipe a parlare con Mendez per far arrestare Cristobal.

Ursula tornerà ad Acacias 38 e minaccerà Genoveva

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, si diffonderà per tutto il quartiere di Acacias 38 la notizia che Ursula ha istigato Agustina ad uccidersi.

Proprio per questo motivo una folla inferocita si scaglierà contro la donna e la manderà via dal quartiere spagnolo. Nel frattempo Rosina racconterà in giro che Maite ha sofferto tanto a causa di una delusione amorosa con un uomo più grande di lei.

Intanto Ursula, poco dop,o riuscirà a rientrare ad Acacias 38 di nascosto e sarà pronta a minacciare Genoveva, mediante un'informazione molto compromettente. La domestica in particolare saprà dove è nascosto Cristobal.

Genoveva non si farà intimidire dalle minacce della Dicenta

Nel frattempo Cinta proverà una gelosia sempre più forte nei confronti di Maite e tutto ciò farà impazzire Emilio. Intanto Antoñito consiglierà proprio a quest'ultimo si sposare la ragazza al più presto per fugare ogni dubbio.

Invece Felicia sarà sconvolta dal cambiamento di Camino e così deciderà di interrompere le lezioni d'arte della figlia con Maite.

Successivamente Ursula, dopo le minacce, concederà a Salmeron 24 ore di tempo per far cambiare idea ai vicini sul suo conto. Genoveva però non si farà spaventare dalla domestica e deciderà di aizzare ancor di più i vicini di Acacias 38 contro la donna.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In particolare, la dark lady del quartiere spagnolo elaborerà un piano per far in modo cheDicenta esca allo scoperto.

Maite e Camino avranno un momento di confidenze

Poco dopo, Ursula cercherà di convincere Felipe che Salmeron lo sta ingannando, ma nel mentre Santiago continuerà a pressare Genoveva affinché gli dia il denaro necessario per andare via per sempre da Acacias con Marcia.

Intanto Maite consiglierà a Camino di fare un ritratto di sua madre Felicia, per poi regalarglielo in modo tale da farla ammorbidire. In questa circostanza la pittrice approfitterà di questo momento d'intimità per raccontare del suo passato.

Nel frattempo Emilio tenterà di sedurre Cinta, che però si infurierà e dirà all'uomo di volerla sposare solo per avere il suo corpo. Invece Genoveva proverà a convincere l'avvocato a parlare con Mendez per far arrestare Cristobal.