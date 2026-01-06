Martedì 6 gennaio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno prossimamente in onda su Canale 5. Le anticipazioni diffuse in esclusiva su Fanpage rivelano che Alessio e Rosanna si sono scambiati un bacio, mentre Magda e Mario hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Nel frattempo Sebastiano è uscito con Manuela e vorrebbe continuare a frequentarla, ma Elisabetta gli ha imposto un ultimatum: scegliere tra lei e la nuova dama.

Alessio e Rosanna si sono baciati

Durante la registrazione del 6 gennaio di Uomini e Donne, Alessio e Rosanna hanno raccontato di aver trascorso una cena piacevole, culminata in un bacio.

Nonostante il momento romantico, lei ha deciso di procedere con cautela: prima di scambiare i numeri, vuole essere certa che il legame di amicizia con Giuseppe non crei complicazioni. Sul fronte opposto, la situazione tra Magda e Mario è arrivata al capolinea. Le incomprensioni nate in precedenza hanno portato a un confronto acceso e, alla fine, entrambi hanno deciso di chiudere la conoscenza.

Sebastiano vuole continuare a conoscere Manuela

Nel corso delle riprese, inoltre, l’attenzione si è concentrata su Sebastiano e sulla nuova dama Manuela. Dopo una prima uscita, il cavaliere avrebbe voluto proseguire la conoscenza, ma Elisabetta ha reagito con decisione, contestandogli il comportamento e pretendendo una scelta netta.

Gli ha infatti chiarito che tra loro potrebbe esserci un seguito solo se lui interrompesse ogni contatto con Manuela. Pur accettando inizialmente questa condizione, la discussione tra i due si è protratta a lungo e, alla fine, è stata proprio Elisabetta a fare un passo indietro: ha deciso di chiudere lei stessa la frequentazione, invitando Sebastiano a proseguire liberamente il percorso con la nuova dama.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agnese e Roberto sono andati via insieme

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne trasmesse sul piccolo schermo prima della pausa natalizia, Marcello ha iniziato a conoscere Marina, che ha raccontato di aver trovato in lui un uomo dai modi pacati e con valori solidi, qualità che l’hanno colpita fin dal primo scambio.

Parallelamente, il parterre ha vissuto un momento particolare: Agnese e Roberto hanno deciso di lasciare insieme il programma, spiegando di voler approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Intanto, Sabrina ha scelto di dare una possibilità a Carlo, un nuovo cavaliere arrivato appositamente per lei, aprendo così la strada a una conoscenza tutta da costruire. Sul fronte del trono classico, invece, i percorsi di Sara, Flavio, Cristiana sono proseguiti tra esterne, chiarimenti e qualche inevitabile tensione. Ciro, intanto, è salito sul trono e ha iniziato a fare le prime uscite con le sue corteggiatrici.