Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda tutti i pomeriggio su Canale 5 dal giorno 19 fino al 25 aprile del 2021. Shauna e Quinn saranno felici del fatto che Flo e Wyatt abbiano deciso di rimettersi insieme. Nel frattempo, Bill cercherà di capire da Katie cosa la preoccupa e verrà a scoprire che Sally dovrà andare dal dottore per un appuntamento molto delicato. Intanto, Wyatt e Bill saranno d'accordo nel pensare che entrambi hanno causato tanto dolore a Sally.

Infine, Vinny proverà a parlare con Thomas per evitare che possa sbagliare di nuovo con Douglas.

Prossime puntate, soap opera Beautiful: Vinny deciderà di parlare con il figlio di Ridge per evitare ulteriori errori

Nelle prossime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, Thomas organizzerà una festa a sorpresa a Zoe per festeggiare il suo compleanno ma Carter si presenterà con un regalo molto speciale che lascerà tutti senza parole. Nel frattempo, Katie continuerà a condividere la diagnosi medica di Sally senza dire nulla a nessuno, mentre Vinny deciderà di chiamare Thomas per dirgli che il piano che sta organizzando contro Hope Logan sta influenzando anche il piccolo Douglas. Infine, Vinny chiederà ai figlio di Ridge di non commettere ancora una volta lo stesso errore fatto in passato.

Prossimi episodi, Beautiful: Ridge proverà a parlare con Brooke del loro rapporto sentimentale

Nei prossimi episodi di Beautiful, Katie condividerà il segreto con Wyatt e gli dirà di non dire nulla a nessuno per non far male a Sally, mentre Brooke penserà che la festa a sorpresa per Zoe organizzata da Thomas sia molto sospetta e cercherà di indagare.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo, Ridge riferirà chiaramente a Brooke cosa li sta tenendo così lontani e separati, mentre Hope Logan rimprovererà il figlio di Ridge per aver fatto una mossa nei confronti di Dogulas e per non averla avvisata in tempo.

Spoiler, trame fino al giorno 25 aprile: Wyatt andrà da Sally per parlare del suo problema

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che Thomas parlerà con Hope Logan e le dirà cosa vuole esattamente il piccolo Douglas, mentre Flo darà il benvenuto a Shauna nella sua abitazione.

Nel frattempo, Wyatt andrà da Sally per chiarire alcuni dettagli, mentre Brooke proverà a direa Liam di parlare con sua figlia Hope per sistemare la loro storia sentimentale. Infine, Zoe proverà a instaurare un rapporto con il piccolo Douglas, mentre Katie esorterà Sally a non arrendersi e a combattere sempre anche in questa difficoltà. Riuscirà Sally a superare questo problema?