Oggi, 12 dicembre, si è saputo che la finale del Grande Fratello 2025 andrà in onda giovedì 18, quindi manca poco meno di una settimana alla proclamazione del vincitore. I risultati parziali del sondaggio di Reality House su chi si aggiudicherà il montepremi sono abbastanza sorprendenti: Anita, che è la favorita secondo gli scommettitori e gran parte del pubblico, è solo terza con il 13% (i voti totali sono 430) e insegue sia Omer che Jonas.

Le preferenze del pubblico sul web

In queste ore Floriana Secondi ha confermato che la finale del Grande Fratello è slittata a giovedì 18 dicembre (l'ha fatto con un post su Instagram), quindi i fan hanno realizzato che manca quasi un'altra settimana all'elezione del vincitore dell'edizione 2025.

Da qui all'ultima puntata del reality, gli utenti potranno continuare a partecipare a diversi sondaggi sui concorrenti che si sfideranno per la vittoria.

Su Reality House, ad esempio, al 12 dicembre si sono esposti in 430 e le preferenze che hanno dato sono abbastanza sorprendenti.

In testa alla classifica di questa votazione online sul vincitore c'è Omer con il 34% (147 voti totali), tallonato da Jonas che è secondo con il 30% (131 voti).

A spiazzare di più, però, è il terzo posto di Anita (13%, 58 voti): se per settimane è stata la favorita degli scommettitori e quella del pubblico, ultimamente la piercer ha perso terreno ed è stata superata dal fidanzato e dall'inquilino di origini siriane.

La parte bassa della classifica

Secondo i risultati provvisori del sondaggio di Reality House sul vincitore del Grande Fratello, Giulia è poco dietro ad Anita: quarto posto per la finalista 19enne con il 12% delle preferenze (50 voti).

Penultimo posto e solo il 9% per Grazia (39 voti), che sembra avere poche possibilità di aggiudicarsi il montepremi secondo i fan che hanno partecipato a questa votazione.

Domenico, invece, ha ricevuto solo l'1% dei voti ed è quasi escluso dalla corsa verso la vittoria dei 110mila euro che ci sono in palio in quest'edizione del reality.

I Jonita in crisi prima della finale del Grande Fratello

Lo slittamento della finale è solo una delle tante notizie che stanno circolando in queste ore sul Grande Fratello.

La notte scorsa, infatti, nella casa c'è stata una dura discussione tra Jonas e Anita: lui ha accusato la fidanzata di essere una giocatrice, lei non ha gradito e ha risposto a tono.

Tra quelli che i fan hanno ribattezzato i Jonita non c'è ancora stato un chiarimento, anzi si sono parlati a malapena da quando hanno deciso di mettere in stand-by il loro rapporto.

Nel corso della puntata di lunedì 15 dicembre si parlerà sicuramente della crisi che ha colpito la coppia più amata di questa edizione.