Can Yaman e Diletta Leotta continuano a tenere banco sul web e sui social per la loro tormentata storia d'amore, caratterizzata da alti e bassi. Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta crisi in corso tra i due innamorati che pare li avesse allontanati.

A quanto pare, però, tra i due protagonisti del Gossip di questo momento non ci sarebbe stata nessuna rottura definitiva. Il paparazzo Maurizio Sorge, che continua ad essere sulle tracce della coppia Can-Diletta, ha fatto sapere che tra i due è tornato di nuovo il sereno.

Ritorna il sereno tra Can Yaman e Diletta Leotta: la crisi è superata

Can e Diletta sarebbero riusciti a superare la crisi passeggera che avevano vissuto negli ultimi giorni. Tra i due, quindi, tutto sembra procede di nuovo nel migliore dei modi, infatti si sono concessi un soggiorno in uno degli alberghi più importanti e famosi di Roma.

Sempre stando alle indiscrezioni riportate da Sorge, Diletta e Can avrebbero fatto tappa anche in una gioielleria che si trova in zona Eur a Roma, che sponsorizza orologi preziosi. Non si esclude, quindi, che la coppia possa essersi fatta un nuovo regalo per scongiurare la crisi e per guardare al futuro con serenità.

'La storia d'amore continua' assicura Sorge sulla coppia Can-Diletta

A quanto pare, Can e Diletta avrebbero trascorso delle ore in compagnia anche di Mirko, il fratello chirurgo plastico di Diletta, e della sua compagna. Insieme avrebbero festeggiato la ritrovata serenità e l'armonia, proprio come era stato fino a poche settimane fa, quando si era parlato anche di un imminente matrimonio.

"Contro tutte le malelingue la loro storia d'amore... continua" ha dichiarato il paparazzo Sorge, confermando così che tutto sta procedendo al meglio e che Yaman e Leotta sono riusciti a ritrovare la loro intesa, riprendendo in mano le redini della loro relazione.

La verità di Diletta Leotta sulla presunta rottura con l'attore turco Can

Del resto, proprio Diletta durante un'intervista rilasciata qualche giorno fa a Striscia la notizia, aveva ammesso che non c'era nessuna rottura definitiva con Can, lasciando intendere che c'era stato un semplice litigio che, a quanto pare, si è risolto positivamente.

A proposito del matrimonio, invece, Leotta aveva chiarito che non era stato annullato come si era vociferato sui giornali, ma semplicemente rimandato. Quando ci sarà il fatidico sì? Nel corso delle prossime settimane scopriremo come si evolverà la situazione tra i due.