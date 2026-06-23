L’estate 2026 porta con sé una vera rivoluzione nei palinsesti Rai. La rete ammiraglia ha deciso di modificare profondamente la propria offerta televisiva, con importanti novità che coinvolgono sia il daytime sia l’access prime time. Tra le decisioni più rilevanti spicca la cancellazione di Capri dalla programmazione pomeridiana e lo stop stagionale di Affari Tuoi, pronto a lasciare spazio a una versione estiva de L’Eredità.

Capri scompare dal daytime Rai

La storica fiction ambientata nell’isola campana non troverà più spazio nella fascia pomeridiana di Rai 1 durante il mese di luglio.

La rete ha infatti deciso di riorganizzare il daytime estivo puntando su contenuti differenti e su una programmazione più adatta al periodo vacanziero.

La scelta rientra in un più ampio piano di rinnovamento dei palinsesti estivi, che vedrà diversi cambiamenti sia nel pomeriggio sia nelle fasce più prestigiose della giornata.

Affari Tuoi chiude la stagione a metà luglio

Tra le novità più importanti c'è la conclusione della stagione di Affari Tuoi, il game show guidato da Stefano De Martino che ha ottenuto ascolti eccezionali nel corso dell'anno televisivo.

Secondo quanto emerso dai nuovi palinsesti Rai, l'ultima puntata di Affari Tuoi andrà in onda sabato 18 luglio 2026. Il programma resterà quindi in video fino a metà luglio, prolungando la sua corsa rispetto alle tradizionali chiusure estive.

La decisione è stata presa per sfruttare il forte seguito del format e contrastare la concorrenza televisiva anche nelle prime settimane della stagione estiva.

Quando inizia L’Eredità Summer

Dopo la chiusura di Affari Tuoi scatterà immediatamente il cambio di testimone. L’Eredità Summer debutterà lunedì 20 luglio 2026, occupando per la prima volta nella sua storia la fascia dell’access prime time, subito dopo il TG1.

Marco Liorni accompagnerà il pubblico per tutta l'estate con una versione speciale del celebre quiz, che manterrà la storica Ghigliottina ma introdurrà anche alcune novità pensate appositamente per l'edizione estiva.

L’esperimento rappresenta una delle scommesse più importanti della Rai per l’estate 2026, con l’obiettivo di mantenere elevati gli ascolti anche durante i mesi più caldi.

Una rivoluzione per Rai 1

La staffetta tra Affari Tuoi e L’Eredità segna un cambiamento significativo nella strategia della rete. Per la prima volta il quiz di Marco Liorni non andrà in vacanza e verrà promosso nella fascia più importante della programmazione serale.

Con la cancellazione di Capri dal daytime, la chiusura di Affari Tuoi il 18 luglio 2026 e l’arrivo de L’Eredità Summer dal 20 luglio 2026, Rai 1 si prepara quindi a un’estate all’insegna del rinnovamento, puntando su format consolidati per mantenere alta l’attenzione del pubblico anche durante la stagione estiva.