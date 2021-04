Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni della puntata del 14 aprile rivelano che ci saranno dei colpi di scena del tutto inaspettati. Proprio nella giornata di mercoledì la serie con Can Yaman andrà in onda non solo in daytime alle 16:35 circa, ma anche in prime time con una puntata speciale della durata di due ore, in onda dalle 21:35 circa. Occhi puntati come sempre su Can e Sanem: i due si ritroveranno a cercarsi a vicenda.

La trama delle puntate di DayDreamer del 14 aprile: Emre non si fida di Ferit

Nel dettaglio, la trama delle nuove puntate di DayDreamer del 14 aprile rivelano che il padre di Sanem scoprirà che la ragazza è andata a un appuntamento di lavoro con il fotografo e non sarà per niente contento. Intanto Leyla ritroverà Ferit, il suo primo insegnante di canto.

Peccato, però, che tale incontro non entusiasmerà più di tanto Emre, il quale sospetterà che Ferit possa avere un interesse nei confronti della moglie.

Intanto Can e Sanem cercheranno di plasmare i loro atteggiamenti, provando a smussarli e lasciandosi andare a un ballo romantico durante la serata trascorsa con Leyla ed Emre all'interno del locale dove Ferit suona dal vivo.

Yigit viene smascherato da Can e Sanem: DayDreamer trama del 14/04

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda il 14 aprile rivelano che Can e Sanem si presenteranno al cospetto del negozio di Cemal. Sarà qui che la ragazza riuscirà ad ascoltare una conversazione segreta di Cemal, dove parlerà del magazzino dove nasconde le creme contraffatte.

A quel punto Can e Sanem riusciranno a intrufolarsi all'interno del deposito e si impossesseranno di due barattoli di crema che useranno come prova.

Dopo essere stato avvertito da Volkan, Can chiederà a Sanem di accompagnarlo in un bar dove si trovano anche Cemal ed Yigit. Per Sanem sarà un duro colpo, ma Yigit proverà a giustificarsi dicendo che sta cercando di proteggerla da Cemal.

Can e Sanem si cercano a vicenda: anticipazioni DayDreamer del 14 aprile

Nonostante tutto, Sanem chiederà a Yigit di farsi da parte e il giorno dopo l'editore le farà recapitare una lettera in cui annuncia la sua partenza, lasciando alla donna tutti i diritti per i libri.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di DayDreamer del 14 aprile rivelano che prima Sanem si metterà alla ricerca di Can che ha fatto perdere le sue tracce, poi sarà la volta di Divit che si metterà sulle tracce della Aydin di cui non ha più notizie.