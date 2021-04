La popolare serie televisiva di origini turche DayDreamer - le ali del sogno (Erkenci Kuş) continua ad avere un ottimo successo. Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 lunedì 3 maggio 2021, Can Divit (Can Yaman) a causa della sua amnesia finirà per deludere Sanem Aydin (Demet Özdemir). Dalle anticipazioni si evince che la scrittrice sarà incredula quando sentirà di nascosto una conversazione tra Can e il padre Aziz (Ahmet Somers).

Inevitabilmente la ragazza cambierà il proprio atteggiamento nei confronti del fidanzato quando si renderà conto che lui - non avendo ancora alcun ricordo dei suoi ultimi due anni di vita - sarà sempre più convinto di non ricambiare i suoi sentimenti.

DayDreamer, anticipazioni del 3 maggio: Can e Sanem interrotti da Emre e Leyla

Le anticipazioni relative all’episodio dell’amato sceneggiato ambientato a Istanbul che i telespettatori avranno modo di vedere sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 3 maggio 2021 a partire dalle ore 16:25 sino alle 17:10 circa, raccontano che Sanem attuerà l’ennesimo tentativo per cercare di far recuperare la memoria persa a Can a seguito dell’incidente stradale avuto con lei proprio mentre erano decisi a partire alla volta delle meravigliose isole Galapagos. Questa volta la talentuosa scrittrice si avvicinerà al fotografo con l’obiettivo di fargli sentire il suo potente profumo, senza alcun risultato.

Proprio mentre Can e Sanem saranno in procinto di scambiarsi un bacio verranno interrotti dai rispettivi fratelli Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler), che giungeranno al capanno in montagna spezzando l’incantesimo.

In particolare i due coniugi comunicheranno una bruttissima notizia alla scrittrice e a Can: diranno loro che alla Fikri Harika c’è un grosso problema da risolvere al più presto possibile.

Can contento di non aver baciato Sanem, la scrittrice delusa

La situazione si complicherà ancora di più poche ore dopo, poiché Sanem ascolterà una conversazione per niente piacevole tra Aziz e Can: quest’ultimo confesserà al padre che è stata una fortuna che il suo bacio con la scrittrice sia stato interrotto sul nascere da Emre e Leyla.

In poche parole, anche se tutte le persone attorno gli diranno che lui e Sanem hanno avuto una storia d’amore, Can sarà sicuro di non provare alcun sentimento nei confronti di colei che dice di essere la sua fidanzata: lei ovviamente rimarrà parecchio amareggiata nell’apprendere che Can non la ama.