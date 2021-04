Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso mercoledì 21 aprile svelano nuovi colpi di scena. Ernesto deciderà di non assecondare i piani di Pietro. In questo modo Gargiulo capirà quanto è caro il prezzo da pagare per non aver voluto ubbidire ad Abbate. Nel frattempo Renato farà le valigie per accompagnare a Berlino il suo nipotino. I problemi ai cantieri non sono finiti. Roberto dovrà ancora una volta fare i conti con diverse difficoltà. Michele, intanto, inizia a sentire nostalgia del suo lavoro da giornalista.

Tuttavia Saviani spera di essere presto ingaggiato per una nuova trasmissione radiofonica.

Upas, trama 21 aprile: Ernesto si rifiuta di assecondare i piani di Pietro

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda mercoledì 21 aprile rivelano che Ernesto deciderà di non assecondare nuovamente le richieste di Pietro. In questo modo farà infuriare non poco il mandante dei sabotaggi. Difatti, ben presto, Gargiulo si renderà capirà quanto sia alto il prezzo da pagare per essersi opposto alle volontà di Abbate. Nel frattempo Renato è pronto a fare le valige. Poggi senior ha deciso di realizzare il desiderio del nipotino, accompagnandolo a Berlino. Il bambino, infatti, ha richiesto di recarsi in Germania per andare a trovare la madre e la nonna che non vede da molto tempo.

Anticipazioni Upas: nuovi problemi ai cantieri

Gli spoiler dell'episodio di Upas del 21 aprile annunciano che si presenteranno nuovi problemi ai cantieri. Roberto, infatti, dovrà affrontare ancora una volta diverse difficoltà presentatesi nella produzione delle navi. Per l'uomo non sarà affatto semplice gestire questa situazione.

Difatti i sabotaggi ordinati da Abbate stanno ottenendo l'effetto sperato, ovvero di distruggere l'impresa di Ferri. Resta ancora ignoto il motivo che ha spinto Pietro a vendicarsi in questo modo di Roberto. Di certo il giovane possiede un motivo abbastanza forte per serbare rancore ed odio verso lo spietato imprenditore.

Un posto al sole, puntata 21 aprile: Michele sente la mancanza del suo lavoro

La trama dell'episodio di Upas che andrà in onda mercoledì 21 aprile annuncia che sarà dato spazio alle vicende di Michele. Saviani inizia ad avvertire la mancanza del suo lavoro da giornalista. L'uomo, pur essendo impegnato nella stesura di un libro, vorrebbe riprendere a svolgere la sua primaria professione. Nonostante la delusione professionale subita a causa di Chiara Petrone, Michele continua ad amare il suo lavoro. Pertanto spera che possa essere presto contattato da qualche programma radiofonico per avviare un rapporto di collaborazione.