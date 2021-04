Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 22 aprile in tv, rivelano che ci saranno ancora molti colpi di scena e dubbi da chiarire. Occhi puntati in primis sui tormenti di Marta, che continuerà ad essere lacerata dai dubbi mentre suo padre, il Commendatore Umberto, non potrà più rinunciare le minacce da parte di Cosimo Bergamini, sempre più convinto e disposto a metterlo nei guai definitivamente.

Armando e Gloria scoprono la verità sul furto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22 aprile

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore di questo 22 aprile rivela che Irene non si dimostrerà particolarmente collaborativa nei confronti di Rocco.

Il giovane ragazzo, però, non desiste e non perde la speranza. Così alla fine deciderà di invitarla fuori per un incontro ma lei non accetterà.

Al tempo stesso, però, Irene continuerà a mantenere il silenzio con Maria e non le dirà la verità circa la situazione che si è venuta a creare con Rocco e il corteggiamento che sta subendo ormai da diversi giorni.

Intanto Armando e Gloria continueranno a portare avanti le loro indagini per scoprire chi è il vero responsabile della truffa che si sta consumando ai danni del Paradiso. Questa volta, il capo magazziniere e la capo commessa del grande magazzino riusciranno finalmente a scoprire la verità e quindi conosceranno il nome di chi sta giocando sporco.

Il Commendatore Guarnieri nei guai e chiederà aiuto a Dante Romagnoli

E poi ancora le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore, in programma questo 22 aprile 2021, rivelano che il Commendatore Umberto si troverà in una posizione molto difficile dopo le continue minacce da parte di Cosimo Bergamini, pronto ad inchiodarlo in merito al caso Achille Ravasi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A questo punto, Umberto si renderà conto che non può più lasciare perdere la situazione e proprio per questo motivo chiederà aiuto anche a Dante Romagnoli, al quale si rivolgerà per chiedergli un importante favore. Quale sarà la richiesta del Commendatore Guarnieri?

Marta tormentata da dubbi: trama Il Paradiso delle signore 22 aprile

Occhi puntati anche su Marta: in questa nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1, la donna continuerà ad essere tormentata dai dubbi che non la lasceranno vivere bene. Proprio per questo motivo, la donna si rifugerà tra le braccia di suo padre Umberto.

Intanto Vittorio continuerà ad interessarsi al futuro di suo nipote Pietro e ne parlerà con Beatrice. Successivamente, poi, Conti ringrazierà la cognata anche per la vicinanza in questo periodo così complicato per lui, data la situazione che c'è con sua moglie Marta.