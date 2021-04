L'Isola dei Famosi 2021 prosegue la sua messa in onda su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale. In questo primo mese di programmazione, il Reality Show condotto da Ilary Blasi è andato in onda di lunedì e giovedì sera ma, tra qualche settimana, ci sarà un cambio palinsesto legato alla seconda puntata settimanale del programma. L'isola, infatti, lascerà la serata del giovedì per approdare a quella del venerdì, ereditando così lo slot che attualmente è nelle mani di Pio e Amedeo con lo show Felicissima Sera.

Cambio programmazione per L'Isola dei famosi 2021: il reality lascia il giovedì sera

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, a partire dal prossimo 7 maggio la nuova serata dedicata all'Isola dei famosi sarà quella del venerdì sera.

Il reality show, quindi, manterrà la programmazione al lunedì sera e perderà quella del giovedì per lasciare spazio alla messa in onda di film in prima visione.

Il secondo appuntamento settimanale con l'Isola, invece, sarà trasmesso di venerdì dove attualmente va in onda lo show Felicissima sera condotto da Pio e Amedeo che ha debuttato con una media superiore ai 4 milioni di telespettatori e uno share che ha sfiorato il 21%.

Dal 7 maggio l'Isola dei famosi in onda di venerdì sera su Canale 5

In questo modo, quindi, l'Isola dei famosi tornerà ad andare in onda in rigorosa diretta, per tutte e due le puntate previste in prime time su Canale 5.

In queste ultime settimane, infatti, la puntata del giovedì dell'Isola dei famosi è stata registrata di pomeriggio, complice il fatto che il set del reality show serviva anche ai "cugini" spagnoli che vanno in onda nello stesso giorno.

In questo modo, per evitare accavallamenti, Mediaset Italia aveva scelto di trasmettere il reality di Ilary Blasi sempre di giovedì ma in differita.

Dal 7 maggio, però, il problema sarà risolto dato che l'Isola con il cambio programmazione al venerdì sera, tornerà ad andare in onda in diretta per tutte e due le puntate.

Calano gli ascolti dell'Isola dei famosi in prime time

Intanto, dal punto di vista degli ascolti questa nuova edizione dell'Isola dei famosi continua a far fatica. In particolar modo, al giovedì sera la trasmissione di Ilary Blasi ha dimostrato di non reggere il confronto auditel contro la fiction Un passo dal cielo 6 con Daniele Liotti.

Giovedì scorso, ad esempio, il reality di Canale 5 si è fermato ad una media di 2,8 milioni di spettatori con uno share di poco superiore al 16% contro il 21% registrato dalla fiction di Rai 1 che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori.

L'isola riuscirà a recuperare spettatori al venerdì sera? Lo scopriremo nelle prossime settimane.