Mentre Helena Prestes e Javier Martinez si stanno godendo le bellezze del Brasile, una persona che li conosce molto bene ha speso parole al miele per loro. Di recente Mariano, il papà del pallavolista di origini argentine, sui social ha scritto che non ci sarebbe nulla di più bello della coppia che i fan hanno ribattezzato gli Helevier sin da quando l'hanno vista nascere nella casa del Grande Fratello.

Messaggio d'affetto per Helena e Javier

Il Brasile è il luogo che Helena e Javier hanno scelto per una vacanza di coppia che metterà fine alla loro estate, infatti da qualche giorno i due stanno soggiornando in un resort da sogno non molto distante da Fortaleza.

La modella sta condividendo foto e video con il fidanzato solo con chi è abbonato al suo canale, invece nelle storie per tutti i followers sta pubblicando solo selfie o scatti dei posti che sta visitando.

Sui social, però, ultimamente si è parlato molto di una nuova dedica che il papà del pallavolista ha fatto agli Helevier, l'ennesima da quando si è esposto definendosi un fan vero e proprio di questo amore.

"Non c'è cosa più bella di loro", ha scritto il signor Mariano su Facebook, dove è attivissimo sia per supportare Prestes e Martinez che per rispondere agli attacchi degli haters.

La reazione dei fan

Il messaggio d'affetto di Mariano Martinez ha fatto breccia nel cuore di tutti i fan degli Helevier, in particolare chi sa che l'uomo ha tifato per questa coppia anche quando Javier considerava Helena solamente un'amica.

"Quest'uomo ha il mio cuore", "Leggo solo verità, loro due sono speciali", "Standing ovation", "Ho sempre ammirato questo papà, è un amore", "Non c'è cosa più bella di loro, Mariano ha proprio ragione", "Unici e speciali", "Che bella famiglia", "Quest'uomo ci sta facendo commuovere ogni giorno", si legge sul web.

Fuga d'amore in Brasile

Nel fandom di Helena e Javier c'era grande attesa per la vacanza che avrebbero fatto nella seconda metà di agosto, in particolare per i contenuti che i due avrebbero condiviso di questo viaggio.

Per il momento Prestes e Martinez si sono mostrati insieme solo per una parte dei loro sostenitori (quelli abbonati al canale esclusivo della modella) e chi ha visto queste storie su Instagram assicura che la coppia non potrebbe essere più unita di così.