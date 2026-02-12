Nel giorno in cui è stata registrata una nuova puntata di Amici, alcuni fan hanno scoperto che Opi ha un debole per una ballerina professionista del programma. Nel corso di una cena che ha fatto con Riccardo nella scuola, infatti, il cantante ha detto che trova carina Alessia Pecchia, l'ex allieva che un anno fa è arrivata in finale.

La confidenza nella scuola di Amici

In quest'edizione di Amici si parla poco d'amore, anzi le poche coppie che si sono formate nella casetta sono state separate perché almeno uno dei componenti è stato eliminato.

Nelle ultime ore, però, ci ha pensato Riccardo a fornire un nuovo gossip ai fan facendo qualche domanda un po' scomoda a Opi.

Mentre cenavano all'interno della scuola, i due cantanti si sono ritrovati a parlare di ballo e l'alunno di Anna Pettinelli ha scherzato dicendo che l'anno prossimo si presenterà ai casting come latinista.

"Come mai dici questo?", ha chiesto l'amico pur conoscendo già la risposta.

"Beh, Mattia è molto bravo ad insegnare", ha replicato ridendo il titolare.

Spronato dal compagno di squadra a dire la verità sulla professionista per la quale avrebbe un debole, Opi ha ammesso: "Alessia è una bella ragazza".

alessia ti difendo io da questi rattusi che paura pic.twitter.com/GHoz93AZbk — nairi 🍷 (@mvchiavellian) February 12, 2026

I commenti dei fan sui social

La confidenza di Opi sembra non aver fatto molto piacere ai fan di Amici, soprattutto a quelli che non apprezzano particolarmente né lui né Riccardo.

"Alessia ti difendo io da questi due", "Che paura", "Alessia mettiti dietro di me", "Per carità, stalle lontano", "Levatevi il suo nome dalla bocca", "Alessia scappa", "Liberiamola da questi individui", "Ma da dove stanno uscendo?", "Salviamo Alessia", "Mandiamo questo video a Luk3", si legge su X il 12 febbraio.

Le anticipazioni del 19° speciale

Questo video di Opi e Riccardo ha cominciato a circolare in rete lo stesso giorno in cui è stata registrata la 19^ puntata di Amici.

Le anticipazioni del web svelano che i professori del cast hanno promosso tre allievi al serale: si tratta del cantante Michele e dei ballerini Emiliano e Alex.

Per il momento, dunque, i titolari che hanno ottenuto la maglia oro sono: un alunno di Lorella Cuccarini, uno di Alessandra Celentano e uno di Veronica Peparini.