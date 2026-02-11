Brutte notizie per i fan di Alessio Di Ponzio: nel corso del daytime di Amici che è andato in onda l'11 febbraio, è stato svelato il motivo per il quale il ragazzo non si è esibito nell'ultima puntata. L'allievo di Emanuel Lo ha un problema fisico che lo terrà in panchina anche domenica prossima: il titolare non potrà partecipare alla gara e soprattutto non potrà essere proposto dal suo insegnante per l'esame per provare ad accedere al serale.

Il motivo dell'assenza di Alessio in studio

Da diversi giorni i fan di Amici si chiedevano perché Alessio non ha partecipato alla scorsa puntata, e in queste ore hanno ricevuto una risposta.

La produzione, infatti, ha svelato che il ballerino ha un problema fisico che lo sta tenendo fermo da più di una settimana: per provare a recuperare da questo piccolo infortunio, l'allievo non si esibirà neppure nello speciale di domenica 15 febbraio.

Alessio assente la volta scorsa per un problema fisico.

Anche se Emanuel Lo lo ha scelto per la gara della prossima puntata, dunque, il giovane non sarà in studio e non potrà essere proposto per l'esame che tutti i titolari devono affrontare e superare per accedere al serale.

La reazione dei fan di Amici

Stando alle ultime novità, Alessio non parteciperà alla 19^ puntata di Amici a causa di un infortunio che non dovrebbe essere grave.

"Quindi non ballerà neanche domenica? Uffa", "Quanto è sfortunato questo ragazzo", "Dovrebbe andare a Lourdes", "L'anno scorso si è fatto male nello stesso periodo, mi devo preoccupare?", "Poverino", "Questa è una congiura", "Non ci posso credere", "Ma basta", si legge su X l'11 febbraio.

Emiliano candidato dai compagni per il serale

Se Alessio non parteciperà alla prossima puntata di Amici per un piccolo infortunio, c'è un altro ballerino che potrebbe conquistare la maglia del serale.

La produzione ha chiesto a tutti i titolari di fare il nome di un rappresentante della categoria danza che meriterebbe di passare alla prossima fase già domenica 15 febbraio: il più votato è stato Emiliano, che quindi nella registrazione di domani potrebbe fare l'esame davanti alla commissione.

L'ultima parola sarà sempre dei tre professori di ballo, che dovranno dire "sì" all'unanimità dopo aver visto l'esibizione del ragazzo.