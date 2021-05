Belen Rodriguez continua ad essere uno dei personaggi più discussi e amati del momento. La showgirl argentina, in dolce attesa del suo secondo figlio, starebbe mettendo a punto un nuovo cambiamento importante nella sua vita. Stando a quanto rivelato nel corso della trasmissione Ogni Mattina, Belen avrebbe intenzione di cambiare casa al più presto e quindi di traslocare per poter chiudere anche con il suo passato, mettendo così definitivamente la parola "fine" al suo matrimonio con il conduttore tv Stefano De Martino.

La nuova vita di Belen Rodriguez: la showgirl pronta a chiudere con Stefano De Martino

Nel dettaglio, si vocifera che dopo il periodo trascorso alle Maldive con il suo compagno Antonino Spinalbese, padre della bambina che porta in grembo, Belen Rodriguez abbia preso in considerazione l'ipotesi di cambiare casa.

L'idea sarebbe quella di riuscire a trovare una casa più grande che possa accogliere tutti, dato anche l'arrivo imminente della bambina che nascerà questa estate.

Al tempo stesso, però, sembrerebbe che questa decisione di Belen di cambiare casa sia dettata anche dalla scelta ben precisa della showgirl argentina, di voler chiudere con il suo passato.

La casa dove attualmente Belen vive con il suo fidanzato Antonino e con il piccolo Santiago, è quella che aveva messo a punto con Stefano De Martino ai tempi del loro matrimonio.

Tu si que vales, Belen Rodriguez confermata alla conduzione dello show

Trasferirsi in una nuova casa, quindi, significherebbe per Belen anche mettere un punto a quello che c'è stato con l'ormai ex compagno Stefano De Martino, che in queste settimane è tornato in televisione come giudice al serale di Amici 20.

Ma questa non è l'unica novità che riguarda la showgirl argentina, la quale continua ad essere uno dei volti televisivi più amati dal pubblico.

Per la prossima stagione televisiva, infatti, Belen è stata confermata al timone di Tu si que vales, lo show del sabato sera prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che sarà in onda da settembre in poi.

Si parla di un docu-reality dedicato alla famiglia Rodriguez

Le registrazioni del programma cominceranno a breve e Belen parteciperà allo show con il pancione. Intanto, sempre secondo le indiscrezioni di queste ore, i membri di casa Rodriguez potrebbero essere anche protagonisti di una sorta di docu-reality che andrebbe a raccontare le loro vicende.

In questo caso, oltre a Belen e al suo fidanzato Antonino, comparirebbero anche Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser, ma anche Jeremias Rodriguez, che il pubblico conosce bene per la sua partecipazione ad una passata edizione del Grande Fratello Vip.