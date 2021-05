Secondo le anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, da lunedì 24 a venerdì 28 maggio su Canale 5 ci sarà l'ultima settimana assoluta di messa in onda e non mancheranno i colpi di scena.

In particolare Ayca organizzerà una festa per celebrare il successo della campagna pubblicitaria per WomanArt e inviterà anche Sanem, la quale però rifiuterà l'invito. Così,Muzzafier escogiterà un piano per far partecipare Sanem alla festa: infatti ordinerà del cibo dal negozio dei genitori della scrittrice, in modo che la giovane debba effettuare la consegna e si ritrovi nel bel mezzo dell'evento.

La giovane donna sarà molto imbarazzata per la situazione e così deciderà di andare via, ma Can la fermerà e dirà di essere innamorato di lei.

Sanem rifiuterà l'invito alla festa organizzata da Ayca

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Can proporrà a Sanem di unirsi al gruppo di arrampicata del K2, ma la giovane protagonista si rifiuterà categoricamente di partecipare.

Nel frattempo, l'azienda pubblicitaria Fikri Harika vincerà la campagna per WomanArt. Proprio per questo motivo, Ayca annuncerà che la sera stessa verrà organizzato un party, al quale viene invitata anche la scrittrice. Così Can andrà nel negozio di Nihat per chiedere a Sanem di partecipare alla festa, ma la protagonista rifiuterà l'invito senza mezzi termini.

Il fotografo dichiarerà tutto il suo amore alla scrittrice

A questo punto Muzaffer escogiterà un piano per far partecipare anche Sanem alla festa. In particolare, l'uomo ordinerà del cibo dal negozio della famiglia Aydin e chiederà che venga consegnato alla villa dove si terrà il party. Sanem, ignara di tutto, andrà ad effettuare la consegna e, una volta arrivata alla villa, si accorgerà della festa e sarà molto imbarazzata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La ragazza deciderà quindi di andare via, ma verrà subito fermata da Can, il quale le confesserà di amarla.

Ben presto Can e Sanem si chiariranno e formeranno di nuovo una coppia. In particolare il fotografo dirà alla scrittrice di aver recuperato la memoria da un po' di tempo e per questo le chiederà di sposarlo.

Can e Sanem si sposeranno e faranno il giro del mondo

A questo punto vi sarà un salto in avanti nella trama e i telespettatori assisteranno al matrimonio tra i due giovani. Successivamente i due partiranno per un viaggio in giro per il mondo.

Infine ci sarà un ulteriore temporale: Sanem sarà in sala parto pronta a dare alla luce tre gemelli, così come aveva sognato diverso tempo prima. Insomma, la soap opera turca si concluderà con la realizzazione dei sogni d'amore della giovane coppia.