Sabato 15 maggio, su Canale 5, verrà trasmessa la finale di Amici 20. Dopo quattro mesi, Alessandro Cavallo ha potuto incontrare suo padre, anche se attraverso il plexiglass. Il signor Cavallo si è detto orgoglioso per il percorso del ballerino nella scuola più famosa d'Italia mentre l'allievo, in lacrime, ha elogiato suo padre e sua madre.

Le parole del signor Cavallo

A sorpresa, Alessandro Cavallo ha ricevuto la visita di suo padre: i due non si vedevano da ben quattro mesi. Nonostante l'incontro sia avvenuto attraverso un vetro per vie delle norme anti-contagio, è stato tutto molto emozionante.

L'uomo si è complimentato con il figlio per il percorso svolto all'interno di Amici 20: "Ti voglio bene, sono orgoglioso di te". Il genitore ha confidato di vivere un sogno, dal quale non vorrebbe mai svegliarsi. Infine, ha invitato suo figlio a non mollare.

Alessandro in lacrime

Di fronte alle parole del congiunto, l'allievo di Lorella Cuccarini non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Alessandro ha esordito spiegando quanto tenga a suo padre. Inoltre, non ha nascosto che il giudizio dell'uomo per lui è molto importante. Il ballerino ha riferito che in "casetta" con gli altri compagni spesso parla di lui: "Non immagini quanto bene vi voglio".

Alessandro Cavallo ha fatto presente che all'interno del talent ha compreso di tenere moltissimo ai suoi genitori: "Tu e mamma per me siete perfetti".

L'allievo, dopo essersi augurato un giorno di diventare come suo padre, ha invitato il signor Cavallo a non piangere: "Tu non devi cambiare niente papà, io ti amo così come sei". Infine, il ragazzo ha riferito che non mollerà anche perché i suoi genitori gli hanno sempre insegnato a superare le difficoltà. In passato, il ballerino ha avuto un brutto infortunio che stava compromettendo la sua carriera.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I cinque finalisti

Alla finale di Amici 20 sono approdati cinque allievi: Aka7even, Sangiovanni e Deddy per il circuito canto mentre Giulia Stabile e Alessandro Cavallo gareggeranno per il circuito danza. Nella puntata dedicata alla semifinale, hanno dovuto abbandonare il talent Tancredi (allievo del team Cuccarini-Arisa) e Serena Marchese (allieva del team Celentano-Zerbi).

Per quanto riguarda Alessandro Cavallo, si può dire che ha già vinto: l'allievo di Lorella Cuccarini ha già ricevuto due proposte di lavoro. La prima è arrivata durante la semifinale del talent da Karl Sydow e Federico Bellone: i coreografi vorrebbero Alessandro come protagonista del loro nuovo progetto teatrale "Broadway Milano". Inoltre, il giovane ballerino è stato notato anche da Valerio Longo: il noto coreografo vorrebbe Alessandro nella compagnia del Balletto di Roma per un tour mondiale.