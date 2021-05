La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continuerà a essere ricca di colpi di scena sino al tanto atteso finale. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 lunedì 17 maggio 2021, il piano attuato da Can Divit (Can Yaman) con l’aiuto di Deren (Tuğçe Kumral) per farsi perdonare da Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo averla fatta ingelosire a causa di Ayca (Dilek Serbest) sembrerà funzionare alla perfezione, almeno per il momento.

La talentuosa scrittrice e il fotografo passeranno la notte insieme abbracciati sotto le stelle in una spiaggia completamente deserta

DayDreamer, anticipazioni del 17 maggio: Can fa credere a Sanem che la moto d’acqua sia rotta

Gli spoiler riguardanti la puntata della serie televisiva che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 17 maggio 2021 sempre dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, raccontano che Can con la complicità di Deren riuscirà a passare del tempo in compagnia di Sanem. Il fotografo e la scrittrice dopo essersi messi in viaggio con la barca arriveranno in un’isola deserta.

Il giovane farà di tutto per riuscire a convincere la sua fidanzata a trascorrere la notte con lui con una scusa: in particolare Can farà credere a Sanem che la moto d’acqua sia senza benzina.

Quest’ultima inviterà il suo amato a riparare il mezzo e a trovare un modo per andare via, ma comunque sembrerà felice di essere al suo fianco: per merito di questa vicinanza nella mente di Can riaffioreranno dei ricordi del suo passato, precisamente alcuni momenti vissuti con Sanem prima di perdere la memoria a causa del terribile incidente stradale.

Il fotografo e la scrittrice si addormentano abbracciati dopo aver bevuto e mangiato

A questo punto la scrittrice e il fotografo passeranno una bellissima serata sulla spiaggia. Sanem chiederà a Can di dirle quale parte del libro in cui ha raccontato la loro storia d’amore gli piace di più: quest’ultimo risponderà dicendo alla sua amata di gradire il momento in cui lui ha scoperto di essere l’albatros.

Successivamente Sanem - dopo essersi ubriacata con una bottiglia di vino e aver mangiato pesce - si metterà a ballare intorno al fuoco, finendo per coinvolgere anche Can: quest’ultimo e la scrittrice si addormenteranno senza rendersene conto l’uno tra le braccia dell’altra su un letto realizzato dal fotografo. Al risveglio però la scrittrice, stando alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, non avrà alcun ricordo di quanto accaduto tra lei e il suo fidanzato la sera precedente.