Nella soap opera Beautiful, tra qualche settimana, i telespettatori di Canale 5 vedranno Ridge trascorrere una notte folle a Las Vegas in compagnia di Shauna. Ridge, ubriaco, arriverà a sposare Fulton anche se il mattino dopo, al suo risveglio, non ricorderà nulla. Solo in seguito, scoprirà quanto accaduto e si ritroverà a doverlo comunicare a Brooke. Come reagirà Logan?

Ridge sconvolto dal bacio tra Brooke e Bill va a Las Vegas con Shauna

I colpi di scena in Beautiful sembrano non avere fine. Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda tra qualche settimana, si viene a sapere che Ridge scoprirà che Brooke ha ceduto alla tentazione e ha baciato Bill Spencer.

La verità salterà fuori grazie a Quinn, la quale mostrerà all'intera famiglia il video del bacio incriminato. Come prevedibile, sia Katie che Ridge saranno sconvolti e prenderanno le distanze dai rispettivi consorti. Quinn suggerirà a Ridge di raggiungere Shauna, la quale sarà in procinto di partire per Las Vegas. Lo stilista, dunque, seguirà il consiglio di Quinn e partirà insieme alla madre di Flo per la città dello svago, con l'intento di divertirsi e dimenticare i problemi coniugali.

Ridge si ubriaca e sposa Shauna a Las Vegas

Come noto, Shauna non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Ridge e approfitterà dell'ennesima crisi coniugale dei Forrester. A Las Vegas, Ridge si lascerà andare e berrà più del dovuto, anche per dimenticare i suoi guai sentimentali.

La notte folle di Shauna e Ridge lì vedrà entrare in una piccola cappella dove i due si sposeranno. Il mattino seguente, però, Ridge non ricorderà nulla di ciò che farà, continuando a pensare a Brooke. Da questo momento, i telespettatori non potranno fare a meno di chiedersi come abbiano fatto Ridge e Shauna a sposarsi, visto che, da quanto si sa, lo stilista non ha mai depositato in tribunale i documenti per il divorzio da Brooke.

Beautiful, spoiler: Shauna è realmente la nuova signora Forrester?

Le trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti, visto che Ridge si risveglierà non più a Las Vegas ma a Los Angeles. Sarà Brooke a riportarlo a casa con il jet della Forrester Creations. L'uomo, solo in seguito, comincerà ad avere dei ricordi confusi su ciò che è accaduto a Las Vegas, ma sarà Shauna a chiarire tutto quanto presentandosi a Villa Forrester con un certificato di nozze in mano.

Shauna riuscirà realmente a diventare la nuova signora Forrester? In attesa di conoscere tutti i dettagli su questa intricata story line, si apprende che lo stilista si vedrà costretto a comunicare a Brooke di aver sposato Shauna e tutto ciò rappresenterà un vero e proprio schiaffo per Logan. Ridge sembrerà trovarsi tra due fuochi. Da una parte non ha mai smesso di amare Brooke nonostante tutti i problemi degli ultimi periodi, dall'altro potrebbe invece dare una chance a Shauna e al loro matrimonio.