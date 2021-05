L'ex protagonista del trono over di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri, ha rilasciato una lunga intervista sul magazine della trasmissione dedicata ai sentimenti. Sulle pagine della rivista, il tarantino ha raccontato come stanno andando le cose tra lui e Roberta Di Padua lontano dai riflettori a tre mesi dall'uscita dal programma. L'ex compagno di Ida Platano non ha nascosto che tra di loro non mancano litigi, incomprensioni e alti e bassi come accade in ogni coppia.

Riccardo Guarnieri e la storia con Roberta Di Padua: 'Ci sono alti e bassi'

Riccardo Guarnieri ha dichiarato che tra lui e Roberta ci sono alti e bassi, ma crede sia normale in una relazione nata da poco tempo.

"Siamo in una fase di assestamento", ha aggiunto l'uomo. Riccardo ha svelato che subito dopo l'uscita dal programma hanno avuto delle piccole discussioni, in particolare su alcuni lati del suo carattere che prima non sembravano essere un problema per Roberta. A proposito delle voci di crisi e addirittura di rottura circolate in questi giorni, il tarantino ha dichiarato che sono nate dal fatto che lui avendo avuto la febbre ha preferito rimanere a Taranto per dei controlli. Per questo, lui e Roberta sono rimasti distanti per un po' di tempo. L'ex compagno di Ida Platano ha espresso parole di apprezzamento e complimenti per la sua fidanzata.

Riccardo e Roberta lontani

Riccardo ha detto che Roberta è una donna completa e intelligente, capace di comprenderlo e di capire anche i suoi momenti.

Spesso però quando si infastidisce ha delle reazioni forti e perde la pazienza, ha aggiunto. Riccardo ha dichiarato che quando è lontano da lei gli manca: "La sua ironia, guardarsi un film insieme la sera e la routine che è semplice ma bellissima". Poi, alla domanda se pensa che Roberta si stia allontanando da lui, ha risposto: "Sì, un po' sì".

L'uomo che si è detto felice dei commenti che ricevono sui social, ha anche dichiarato di sentirsi più libero di mostrarsi e soprattutto di sentirsi cambiato sia come uomo, che come compagno. Prima, nelle sue relazioni passate mancava la serenità, ora invece, oltre al sentimento e all'emozione c'è di fondo tanta serenità, ha detto.

Riccardo sul ritorno della sua ex Ida Platano

Qualche settimana fa, ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne Ida Platano. La donna ha deciso di darsi una seconda possibilità dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri e per questo è tornata a sedersi nel parterre femminile accanto alla sua migliore amica, Gemma Galgani. Nella lunga intervista rilasciata sul magazine di Uomini e Donne, non poteva mancare a Riccardo una domanda su cosa ne pensasse di ciò. Il tarantino però non ha risposto e nello specifico sul ritorno della sua ex ha dichiarato: "Preferirei non commentare la sua scelta".