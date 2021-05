A pochi giorni dalla fine della stagione 2020/2021 di Uomini e donne, due protagonisti sono balzati agli onori della cronaca rosa per un possibile ritorno di fiamma. Secondo l'indiscrezione che ha riportato Amedeo Venza su Instagram, Luca ed Elisabetta del trono over sarebbero stati visti da alcuni fan a Milano in atteggiamenti affettuosi. Se questa segnalazione trovasse riscontri nella realtà, vorrebbe dire che il cavaliere e la dama del dating show stanno continuando a vedersi anche lontano dalle telecamere.

News su una coppia di Uomini e Donne

Venerdì 28 maggio si è conclusa l'edizione 2021 di Uomini e Donne: è toccato a Tina Cipollari fare i saluti di rito e dare appuntamento a settembre, quando saranno trasmesse nuove puntate del dating show.

Anche se il format è ufficialmente in vacanza per qualche mese, i siti di Gossip non smettono di occuparsi di alcuni protagonisti del cast e per la precisione della vita che conducono ora che le telecamere di Canale 5 sono spente.

Amedeo Venza, per esempio, si è fatto portavoce di un'interessante indiscrezione su due volti del trono over, una dama e un cavaliere che sono stati al centro dell'attenzione a lungo nel corso della stagione che è appena terminata.

Secondo al rumor che è arrivato all'orecchio dell'influencer, tra Luca ed Elisabetta non sarebbe tutto finito come entrambi hanno dichiarato in studio nell'ultimo periodo.

Tira e molla per Luca ed Elisabetta di Uomini e Donne

Tra le storie che Amedeo Venza ha pubblicato tra il 30 e il 31 maggio su Instagram è possibile trovare quella dedicata ai due protagonisti di Uomini e Donne, che starebbero uscendo ancora insieme dopo lo stop alle registrazioni.

"Continua la frequentazione tra Luca ed Elisabetta. I due sono stati avvistati insieme a Milano mentre passeggiavano abbracciati", ha fatto sapere l'influencer pugliese.

Secondo questa segnalazione, che per ora non è supportata né da foto né da video, Cenerelli e Simone avrebbero deciso di darsi un'ennesima chance. Dopo essersi allontanati sul finire della stagione del dating show, pare che la dama e il cavaliere del trono over non abbiano resistito all'attrazione che li ha sempre portati a riavvicinarsi nonostante vari momenti di crisi.

Nel corso delle ultime puntate che Maria De Filippi ha condotto, Elisabetta ha raccontato di una piacevole conoscenza con un altro signore del parterre, col quale si era anche scambiata un bacio lontano dalle telecamere.

Il percorso nel trono over di Uomini e Donne

La storia tra Luca ed Elisabetta è iniziata qualche mese fa negli studi di Uomini e Donne. Dopo essersi frequentati assiduamente, i due sono stati messi in dubbio dagli opinionisti perché non erano andati oltre il bacio dopo una serie di appuntamenti.

Il cavaliere si è sempre giustificato dicendo di avere un freno nel rispetto della dama, soprattutto perché in lui non era ancora scattato l'amore.

Dopo vari tentativi, Simone ha deciso d'interrompere il rapporto quando si è resa conto che Cenerelli non l'avrebbe mai ricambiata come lei desiderava.

Anche per questo motivo da un po' la protagonista del trono over aveva accettato la corte di una new entry del parterre maschile, un bel ragazzo col quale si è scambiata anche dei baci.

L'indiscrezione che ha lanciato Amedeo Venza, però, rimette tutto in gioco: sembra che Elisabetta abbia ceduto un'altra volta al fascino di Luca e che ora i due si stiano frequentando a Milano.

Visto che il programma di Maria De Filippi è in stand-by fino a settembre, è difficile pronosticare se e quando i personaggi in questione faranno chiarezza sulla loro situazione sentimentale.