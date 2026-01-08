Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di novità per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio su Rete 4, Vincent (Martin Walde) dirà addio ad Ana (Soluna-Delta Kokol), ormai pronta a lasciarsi andare all’amore con Philipp, mentre Michael affronterà in silenzio i timori legati alla sua malattia. Nel frattempo Greta vivrà momenti difficili al concorso “La Foglia Verde”, tra accuse e incomprensioni, mentre Markus, tra una gita in montagna e un infortunio, inizierà a tramare contro Christoph.

Vincent e l'addio ad Ana

Vincent si renderà conto che Ana non ha mai smesso di provare sentimenti per Philipp, e che probabilmente non riuscirà mai a ricambiare lo stesso amore nei suoi confronti. Così, la loro relazione giungerà al termine, ma non senza un ultimo, intenso abbraccio che segnerà la fine di un capitolo. Le sue intuizioni si riveleranno giuste, e poco dopo, Ana si ritroverà faccia a faccia con Philipp. La conversazione tra i due diventerà carica di passione, con entrambe le parti che, finalmente, si dichiareranno il loro amore reciproco.

Nel frattempo, Michael continuerà a lottare con un problema alla mano, ma sceglierà di non parlarne a Nicole. Tuttavia, sarà lei a notare qualcosa di strano, rendendosi conto della situazione da sola.

Greta in crisi al concorso: un imprevisto minaccia il suo dessert

Luis procurerà a Greta del pregiato tè matcha bavarese per il concorso "La Foglia Verde". Tuttavia, scambierà il suo sacchetto con quello di Miro, contenente henné. Quando Greta si accorgerà durante il concorso che il sacchetto non contiene il tè, sarà costretta a modificare il dessert. L'esaminatrice, però, non apprezzerà la modifica e avvertirà la giovane che potrebbe influire negativamente sul giudizio finale. Nel frattempo, Markus prometterà a Katja che non affronterà Christoph, ma partirà per una breve gita con Vincent, durante la quale rifletterà su come affrontare il ricatto del suo nemico.

In seguito, Philipp informerà Markus della sua decisione di dimettersi, ma si accorgerà che l'unica cosa che interessa davvero all'uomo è sapere come stia Vincent.

Greta furiosa con Luis

Greta sarà furiosa e accuserà Luis di aver cercato di farla fallire al concorso "La Foglia Verde". Miro cercherà di spiegare l'accaduto, ma Greta non si fiderà delle sue parole. Nel frattempo, Philipp preparerà un pranzo a sorpresa per Lale, sperando di guadagnarsi la sua approvazione, e quasi ci riuscirà. Intanto, Christoph scoprirà che Markus è partito con Vincent e si scaglierà contro Katja, accusandola di aver lasciato andare l'uomo proprio quando avrebbe avuto bisogno della sua firma.

Successivamente, Nicole riceverà una lettera da un misterioso ammiratore, ma la notizia turberà profondamente Michael. A causa della sua malattia, inizierà a convincersi di non poter più offrire nulla alla donna.

Nel frattempo, durante la gita, Markus e Vincent passeranno del tempo insieme, confidandosi a lungo.

Christoph sorprende Lale e Theo con un regalo speciale

Katja sarà molto preoccupata perché non riuscirà a mettersi in contatto con Markus, che si troverà in montagna in gita con Vincent. Nel frattempo, Greta sarà soddisfatta delle fotografie scattate da Miro e, senza che lui lo sappia, organizzerà una mostra al Liebling. Lale e Theo, intanto, si renderanno conto che le loro fedi nuziali sono troppo costose, ma Christoph, in qualità di testimone di nozze, deciderà di regalarle ai futuri sposi.

In seguito, Katja e Max saliranno in montagna per cercare Markus e Vincent, scoprendo che Markus si è infortunato a una caviglia.

Nel frattempo, Ana deciderà di fare un regalo speciale a Lale e Theo: un video che raccoglie i messaggi di tutte le persone che vivono e lavorano al Fürstenhof.

Markus trama contro Christoph mentre Ana crede nel destino

Costretto a letto, Markus elaborerà insieme a Katja un piano per incastrare Christoph. Nel frattempo, Michael comunicherà a Nicole che dovrà partire per un congresso a Oslo, dimenticando però l’impegno che li avrebbe visti esibirsi insieme al pianobar. In seguito, una cartomante predirà ad Ana un matrimonio imminente e, poco dopo, la donna troverà nel comodino di Philipp un vecchio anello di fidanzamento, interpretandolo come un segno del destino.

Martin Walde: chi è l’attore che interpreta Vincent

Martin Walde, che interpreta Vincent, è un attore tedesco nato il 16 agosto 1987 a Dresda, nella ex Germania Est. Con una solida formazione teatrale alle spalle, ha costruito una carriera versatile che spazia dalla televisione al cinema, passando per il teatro e il doppiaggio. È noto al pubblico per ruoli in produzioni come "Mila", "SOKO Leipzig" e il film "Nullinie". Artista poliedrico, Walde è anche musicista, compositore e produttore, e ama sperimentare linguaggi diversi, come dimostrano progetti interdisciplinari quali "Die Nacht der Lichter" e "Die Stille", nei quali unisce recitazione, musica e performance. Apprezzato per l’intensità interpretativa, riesce a dare profondità e spessore anche ai personaggi più complessi.